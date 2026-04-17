La Junta Electoral Central (JEC) ha obligado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez a retirar dos vídeos publicados el pasado 6 de abril por parte del Ejecutivo reaccionado a los últimos datos de afiliación de la Seguridad Social en España. En concreto, en uno de los vídeos aparece Pedro Sánchez con la camiseta de la selección española y en otro, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en ambos se presume de los "buenos" datos de empleo en vísperas de las elecciones de Andalucía que tendrán lugar el domingo 17 de mayo.

Según la resolución consultada por Libertad Digital, se suspende la emisión de los vídeos por internet hasta que haya concluido la votación de las elecciones andaluzas el 17 de mayo a las 20:00 horas, en las que Juanma Moreno, presidente de la Junta en funciones y candidato del Partido Popular, parte como claro favorito.

La JEC ha justificado la decisión haciendo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo del 19 de noviembre de 2014 en el que recalca que "el empleo, al ser una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, constituye uno de los temas centrales del debate político y, por esta razón, la organización y financiación por el poder público de actuaciones informativas y de difusión sobre las soluciones que los titulares de dicho poder hayan adoptado en dicha materia resulta contraria a la prohibición que contienen artículo 50.2 de la Loreg".

El artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) se refiere a la prohibición por parte de los poderes públicos de "cualquier acto que contenga alusiones a los logros obtenidos" desde la convocatoria de elecciones. Por lo que la JEC ha destacado que "debe extremar las garantías del proceso electoral".

"Mensajes políticos partidistas"

La denuncia fue presentada por el Partido Popular argumentando en ambos vídeos "difundían mensajes políticos partidistas, incumpliendo los principios de objetividad, transparencia e igualdad". El escrito también recogía una petición de expediente sancionador al Ejecutivo, que ha sido desestimada "al tratarse de datos objetivos, sin mencionar méritos del Gobierno".

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Este fue el mensaje del jefe del Ejecutivo: "Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país. Un equipo está haciendo historia. ¡22 millones de empleos!", presumió Pedro Sánchez en su vídeo con la camiseta de la selección recordando a los dictadores que frecuentan esta indumentaria como Nicolás Maduro.

Por su parte Moncloa ha alegado que los vídeos "no conllevan una venta de logros, sino que se trata de transmitir una información objetiva sobre los datos de la afiliación de la Seguridad Social". Unos datos que las alegaciones del ejecutivo califican como "un logro colectivo de país, que no se relaciona con el Gobierno".