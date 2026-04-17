Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza el pacto de PP y Vox en Extremadura y las novedades del caso Koldo.

PP y Vox pactan en Extremadura

Casi cuatro meses después de las elecciones y a sólo dieciocho días de que venciese el plazo que hubiese obligado a repetir los comicios. La Razón titula "Fumata blanca en Extremadura para una investidura. PP y Vox se dan otra oportunidad" tras la ruptura de los gobiernos de coalición en el verano de 2024. PP y Vox se comprometen a dar a Extremadura un "gobierno estable de cuatro años", los populares ceden en inmigración y Vox renuncia a sus banderas en materia de aborto y LGTBI. La investidura será el 24 de abril.

Cuenta Maite Loureiro en Libertad Digital que han pactado 74 medidas distribuidas en 61 puntos y que el líder regional de Vox, Óscar Fernández, asumirá la vicepresidencia y la consejería de Desregulación, Política Social y Familia. Además, otra persona del partido se encargará de la cartera de Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Los populares, además, ceden a la formación de Abascal un senador por designación autonómica, que será Ángel Pelayo Gordillo. Han sido meses de muchos tiras y aflojas, con momentos en los que parecía que no habría entendimiento –hubo incluso un intento fallido de investidura de María Guardiola– y no fue hasta que entraron en las negociaciones las direcciones nacionales de ambos partidos que se desencalló la situación.

El País –que obviamente no está satisfecho, y sigue calificando al partido de Abascal de "ultra"– titula en portada "PP y Vox limitarán prestaciones sociales a la inmigración irregular". Se refieren a que han acordado, entre otros puntos, "dar prioridad a los españoles en el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales". A Prisa también le preocupa "el retorno de los menas, la supresión de ayudas a determinadas ONG que ayudan a los ilegales, el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida o la prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos". Respecto a la vivienda, no les gusta que la derecha plante cara a la okupación con la aprobación del "desalojo exprés" que vienen suplicando los propietarios víctimas de este fenómeno desde hace mucho tiempo.

En Libertad Digital les contamos que el acuerdo también incluye un importante tijeretazo a los sindicatos –un recorte del 50% en las subvenciones a sindicatos y patronal– el blindaje de la central de Almaraz, una rebaja del IRPF y la derogación de las políticas de la agenda 2030. Ahora que se ha roto el hielo, se espera el anuncio del acuerdo en Aragón que, dice ABC, será a inicios de la próxima semana.

Por fin se habla de la implicación de Armengol en el caso Koldo

No son sospechas, conjeturas, bulos, fango o fake news. Publicamos en Libertad Digital que "la UCO ha acreditado los contactos de la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso con la trama Koldo para comprar material sanitario durante la pandemia de la covid-19". Pueden leer en nuestro digital los mensajes en los que intervenían, además de Armengol y Koldo, Aldama y Rotaeche, en los que queda reflejado el grado de confianza entre el exasesor del ministro y la presidenta balear y que llevaban a cabo el servicio –la adquisición del material sanitario, mascarillas en aquel momento– sin haber confeccionado, y firmado, previamente, el correspondiente contrato. Y así lo destaca también El País: "Baleares y la empresa de Aldama cerraron la adquisición de 1,4 millones de mascarillas 16 días antes de que se licitara". Señalan que el informe de la Guardia Civil constata que Armengol puso en contacto a Koldo García con el director del instituto balear de salud.

Publican este viernes que la trama del caso Koldo buscó hacer negocios con la covid en República Dominicana. Citando de nuevo a la UCO, informan del cruce de mensajes entre Aldama y Koldo para que José Luis Ábalos llamara a Luis Abinader –recién elegido presidente– para allanar el camino a sus negocios: "¡Llamad al puto presidente!", ordenaba el comisionista. Además, según El Confidencial, Francina Armengol pidió a Koldo agilizar el flujo de viajeros en los aeropuertos durante el covid y Okdiario cuenta que el expresidente canario, Ángel Víctor Torres, le preguntó a Koldo por este asunto y que el exasesor de Ábalos le contestó que Illa y Sánchez se estaban encargando de la cuestión: "Lo cierran Salvador y el presi". En resumen, tenemos a otros cuatro nuevos actores confirmados en la trama: los expresidentes de Baleares y Canarias –ella, tercera autoridad del Estado y él ministro–; Illa, presidente de la Generalidad, y el mismísimo presidente del Gobierno.

Federico Jiménez Losantos escribe sobre el proceso de regularización masiva de ilegales que está en marcha desde ayer y al que se refiere en su columna de El Mundo como "decreto de rendición de fronteras". En el artículo, que titula "El hampa de África se mudará a España", nos pide que imaginemos "a un asesino, a un traficante de mujeres y niñas, o de cocaína y fentanilo, perseguido por la policía de su país, en África; y que, de golpe, casi gratis, puede hacerse español y pronto, con pasaporte de la UE". Con esa imagen en la cabeza, llega la pregunta: "¿No se vendría y votaría a Sánchez?".

Novedades sobre las cloacas del PSOE en Libertad Digital

Cuenta Miguel Ángel Pérez que los investigadores sospechan que Sánchez ordenó montar las cloacas del PSOE durante los cinco días de reflexión que se tomó tras ser imputada Begoña Gómez. Fue entonces cuando dio la orden de proteger a toda costa a su esposa y agendaron una "supuesta reunión fundacional de las cloacas" en la planta noble de Ferraz. Un encuentro dirigido por Santos Cerdán y en que también participaron Antonio Hernando, director adjunto del gabinete de presidencia; Ion Antolín, jefe de prensa del PSOE; y Juanfran Serrano, el número dos de Cerdán que fue blindado por el partido tras ser señalado por la justicia. El objetivo de este grupo clandestino, integrado también por la fontanera del PSOE Leire Díez o el empresario Javier Pérez Dolset, era "desacreditar a guardias civiles, fiscales o jueces que investigaran a la familia de Pedro Sánchez o al PSOE".

Debate importante en el Parlamento Vasco

Van a abordar las polémicas salidas de prisión de presos etarras. Según ABC el 55% de las excarcelaciones han sido a etarras, pese a que son solo el 8% de la población reclusa. Y en la lista de los beneficiados aparecen algunos de los etarras más sanguinarios como Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, antiguos jefes de la banda como Txeroki. En el caso de Amboto, la Audiencia Nacional se inclina por revocar su semilibertad.