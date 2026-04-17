Renfe investiga desde hace dos semanas marcas "inhabituales" en el Alvia Madrid-Badajoz

Renfe y ADIF mantienen abierta desde hace más de dos semanas una investigación para localizar el origen de unas marcas detectadas en las ruedas de varios trenes que operan en el corredor entre Madrid y Extremadura. Entre los convoyes afectados figura un Alvia que cubre la ruta Madrid-Badajoz. Según ha informado El Mundo, el origen de estas muescas sigue sin identificarse pese a las inspecciones realizadas hasta ahora.

La alerta se activó a finales de marzo, cuando en unos talleres de Badajoz se revisó un tren Alvia y se detectaron marcas regulares en una de sus hileras de ruedas. Estas muescas, de hasta dos milímetros, resultaban "llamativas" para los técnicos y compatibles, según los primeros análisis, con el paso repetido por un punto defectuoso de la vía. En algunos casos se localizaron varias marcas similares en una misma rueda, lo que sugiere que el tren habría atravesado varias veces ese mismo punto.

Tras este hallazgo, se revisaron otros trenes que circulan por el mismo corredor, detectándose marcas idénticas en al menos dos convoyes adicionales. A partir de ese momento, Renfe y ADIF activaron protocolos de búsqueda para tratar de localizar una posible rotura o deficiencia en la infraestructura.

Para ello, se han desplegado trenes auscultadores en los trayectos entre Madrid, Mérida e incluso Sevilla. Sin embargo, estas inspecciones no han logrado identificar ninguna anomalía en la vía que explique el origen de las marcas.

En paralelo, los maquinistas han sido advertidos por escrito para que extremen la vigilancia durante la conducción. Se les ha pedido que presten especial atención a posibles vibraciones y que registren cualquier indicio que pueda ayudar a localizar el problema.

Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) reconocen en El Mundo su inquietud ante la situación. "Preocupados", admiten, en un contexto marcado por el reciente accidente de Adamuz. La investigación judicial de aquel siniestro apunta, de forma preliminar, a la rotura no detectada de una soldadura como posible causa.

Fuentes oficiales de Renfe consultadas por el mismo diario sostienen que las marcas detectadas ahora "no son similares" a las de aquel accidente, y apuntan incluso a la posibilidad de que se originen en zonas próximas a talleres, como los de Atocha, fuera del recorrido habitual de viajeros. No obstante, otras fuentes de El Mundo de mantenimiento consultadas consideran que sí podrían guardar similitudes y subrayan que se trata de señales "inhabituales", aunque insisten en la necesidad de actuar "con toda la cautela posible para no alarmar a la población".

También existen voces internas que relativizan el problema, señalando que este tipo de muescas pueden aparecer "relativamente" en distintos puntos de la red, incluyendo zonas como Barcelona o Burgos. Sin embargo, ni los maquinistas ni parte de los técnicos comparten esa visión, especialmente por el contexto reciente. A día de hoy, la causa de las marcas sigue sin localizarse.

Incidencias, denuncias y precedentes recientes

Lo ocurrido en el corredor Madrid-Extremadura no es un episodio aislado, sino que se enmarca en un contexto de deterioro y tensión en la red ferroviaria española.

El precedente más grave es el accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos y cuya investigación apunta a una rotura de vía no detectada previamente. Según la información, horas antes del siniestro ya se habían producido marcas en trenes que circularon por ese tramo, un patrón que ahora preocupa especialmente a los maquinistas.

A ello se suman denuncias recientes sobre el estado de las infraestructuras. En el programa La noche de Cuesta, un vecino catalán que prefirió mantenerse en el anonimato alertó del deterioro de una línea ferroviaria de Rodalies de Cataluña: "La situación es mucho peor de lo que parece que se da a entender".

Según relató, los trenes ya circulaban con lentitud antes de cualquier medida oficial y ahora lo hacen "extremadamente lentos". También aseguró que existen tramos "mucho peor" de lo que se conoce públicamente y defendió que en algunos casos "lo más sensato sería paralizar la circulación y repararlo".

En paralelo, las incidencias en la red de alta velocidad se han intensificado en las últimas semanas, con fallos en señalización y retrasos frecuentes que afectan a conexiones clave.

Otro ejemplo reciente ha sido la situación en Málaga durante la pasada Semana Santa, cuando la línea AVE con Madrid permaneció interrumpida por el desplome de un muro en Álora. El corte, iniciado en febrero, dejó sin servicio a miles de viajeros en uno de los periodos de mayor movilidad del año, con previsiones de recuperación que se alargan más allá de abril.