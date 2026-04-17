Vaquero confirma avances en la negociación entre PP y Vox para un acuerdo en Aragón

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha confirmado que las negociaciones entre el Partido Popular y Vox han registrado avances en los últimos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en la comunidad autónoma.

Vaquero, que también ejerce como portavoz del PP en las negociaciones, ha explicado que ambos partidos han mantenido contactos recientes en formato no presencial. "Hemos ido ajustando las posiciones y se ha ido adelantando en conversaciones, en reuniones telemáticas no presenciales", ha señalado en declaraciones a los medios en Zaragoza, en el marco del evento ‘The Wave’.

Según ha detallado, estas conversaciones han permitido seguir acercando posturas tras los encuentros presenciales celebrados la semana anterior. Las negociaciones se centran en materias como fiscalidad, vivienda, seguridad e inmigración, que ya habían sido abordadas previamente.

La dirigente ‘popular’ ha insistido en que el compromiso de ambas formaciones era avanzar en los contactos, un objetivo que, según ha indicado, se está cumpliendo en esta fase del proceso.

Objetivo: un acuerdo antes de mayo

El Ejecutivo autonómico en funciones mantiene como referencia el inicio del mes de mayo para tratar de cerrar un pacto. En este contexto, Vaquero ha explicado que el presidente en funciones, Jorge Azcón, ha priorizado las negociaciones, lo que ha motivado su ausencia en algunos actos públicos recientes.

"Ha tenido que priorizar tratar de cerrar esos compromisos para antes del día 3 de mayo", ha afirmado.

No obstante, la vicepresidenta ha evitado fijar plazos cerrados respecto a otras fechas relevantes, como el Día de Aragón, que se celebra el 23 de abril. En este sentido, ha subrayado que el objetivo principal es alcanzar "un acuerdo sólido" que garantice estabilidad política en la comunidad.

Asimismo, ha asegurado que la celebración institucional del Día de Aragón se desarrollará conforme a lo previsto, con actos programados en Huesca, Teruel y Zaragoza.

Llamamiento a la responsabilidad política

Durante su intervención, Vaquero ha apelado a la necesidad de culminar el proceso negociador para evitar un escenario de repetición electoral. "No nos podemos permitir convocar unas nuevas elecciones", ha advertido.

En esta línea, ha reclamado "voluntad de acuerdo, voluntad política y responsabilidad" por parte de ambas formaciones, destacando que un eventual pacto permitiría consolidar una mayoría parlamentaria suficiente para garantizar la gobernabilidad durante los próximos cuatro años.

También ha defendido la importancia de mantener la discreción en esta fase de las conversaciones. Según ha indicado, el objetivo es evitar interferencias externas que puedan dificultar el cierre del acuerdo.

Discreción en el contenido de las negociaciones

Vaquero ha insistido en que, aunque se están produciendo avances, no se darán detalles concretos sobre el contenido de las negociaciones hasta que el acuerdo esté cerrado. "Lo más importante en este momento es eliminar el ruido de estas negociaciones, ser prudentes, ser discretos y al mismo tiempo ser transparentes", ha señalado.

En relación con la posibilidad de retomar reuniones presenciales, la portavoz del PP ha restado importancia al formato de los encuentros, destacando que lo relevante es el progreso en el fondo de las conversaciones.

De este modo, las negociaciones entre PP y Vox continúan en una fase de ajuste de posiciones, con contactos frecuentes y sin descartar nuevos encuentros en los próximos días.