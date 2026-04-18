El clamor de policías y guardias civiles llega al Congreso: "Si el Gobierno quiere guerra, tendrá guerra"

Centenares de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han tomado este sábado el centro de Madrid para denunciar el ninguneo sistemático al que se ven sometidos por el Ministerio del Interior. Bajo el lema de la dignidad, los manifestantes exigen la aplicación inmediata del real decreto de jubilación anticipada, la equiparación salarial real y, sobre todo, el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo, una categoría que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue negándoles pese a la creciente violencia en las calles.

La marcha, convocada por Jusapol, Jupol y Jucil, arrancó al mediodía en la Puerta del Sol con un mensaje directo al Palacio de la Moncloa: el tiempo de las promesas se ha agotado. Los sindicatos han recordado que el reciente proyecto de real decreto para regular la jubilación anticipada no es una concesión graciosa del Ejecutivo, sino una consecuencia directa del varapalo judicial del Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal dio la razón a Jupol frente al silencio administrativo del Consejo de Ministros, obligando al Gobierno a mover ficha. "Ya está bien de tomarnos el pelo", clamaba Aarón Rivero, secretario general de Jupol, quien lanzó una advertencia severa: "No vamos a parar hasta que consigamos la declaración de profesión de riesgo. Que le quede claro al ministro y al Gobierno: si quiere guerra, va a tener guerra".

Una discriminación insostenible

Los agentes denuncian un agravio comparativo flagrante respecto a las policías autonómicas y locales, que sí gozan de beneficios en sus jubilaciones y el reconocimiento de peligrosidad que a nivel nacional se les escatima.

En la protesta se han dejado ver rostros políticos que han querido mostrar su respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al abandono de Interior como Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad de Vox y Pedro Muñoz Abrines, diputado nacional del PP.