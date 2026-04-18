El Gobierno activa el 'manual de instrucciones' de la regularización masiva de inmigrantes ante el temor al caos

El gabinete de Elma Saiz ha puesto en funcionamiento este jueves el portal web oficial destinado a canalizar el proceso de regularización extraordinaria. La plataforma, que ya permite la solicitud de cita previa, se presenta como el eje central de un despliegue administrativo que pretende legalizar a cientos de miles de extranjeros que entraron en España antes del 1 de enero de 2026. Con una estructura que recuerda a una campaña de marketing, el portal incluye desde vídeos tutoriales hasta un listado de 150 entidades colaboradoras, confirmando la externalización de facto de la gestión de fronteras y extranjería a asociaciones y sindicatos.

El laberinto digital de la cita previa

A pesar de que el Gobierno insiste en la vía telemática como el método "más eficaz", el portal reconoce implícitamente la brecha burocrática al habilitar tres vías distintas para obtener una cita: el sistema Cl@ve, un formulario web y el teléfono 060. La atención presencial en las oficinas, que comenzará el próximo lunes 20 de abril, ya nace bajo la sombra del colapso, obligando al Ejecutivo a abrir los calendarios de forma progresiva. Para sortear las dificultades técnicas, el Ministerio permite que "profesionales habilitados" —abogados y gestores— e incluso terceros con identificación digital realicen el trámite en nombre del solicitante.

La figura del "certificado de vulnerabilidad"

Uno de los puntos más polémicos que revela la nueva web es el uso del formulario de vulnerabilidad. Este documento, descargable en PDF, actúa como una llave maestra para aquellos inmigrantes que no puedan acreditar un contrato de trabajo o vínculos familiares directos. Deberá ser sellado por las autoridades competentes o por las propias entidades inscritas en el Recex, lo que otorga a estas organizaciones un poder de validación sin precedentes sobre quién es apto para obtener la autorización de residencia temporal de un año.

Un permiso con limitaciones europeas

El portal aclara, en su sección de preguntas frecuentes, que el permiso concedido —el denominado Arraigo Extraordinario— habilita para trabajar de forma inmediata en cualquier sector, pero tiene una frontera clara: no permite establecerse en la Unión Europea. El documento solo reconoce el derecho a residir y trabajar en territorio español durante el primer año. Transcurrido ese plazo, el inmigrante deberá intentar integrarse en las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, lo que supone postergar el problema administrativo a corto plazo a cambio de una afiliación masiva inmediata.