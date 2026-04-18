En una extensa entrevista concedida al diario francés Le Figaro, realizada en París con motivo de la recepción de un galardón por sus memorias, don Juan Carlos I ha expresado su preocupación por el complejo escenario político que rodea a su hijo, Felipe VI. El emérito ha afirmado que la gestión de la Jefatura del Estado debe de ser sumamente complicada bajo el mandato del actual Gobierno de Sánchez, sugiriendo una falta de sintonía o una presión añadida que dificulta la labor del actual Rey.

A lo largo de la conversación, el emérito se ha lamentado de lo que percibe como una evidente pérdida de relevancia y peso institucional de la monarquía en la sociedad y la política española actual. Si bien reconoce que los tiempos han evolucionado y que España es hoy un país muy distinto al que él lideró durante la Transición española, no ha ocultado su nostalgia por un modelo de relación más estrecho entre la Corona y el Ejecutivo.

Para ilustrar este distanciamiento, ha comparado su propia experiencia con la de su hijo, recordando que durante su reinado mantenía encuentros semanales con el presidente del Gobierno para tratar los asuntos de Estado, una rutina de trabajo que, según su testimonio, se ha vuelto mucho más esporádica y menos frecuente en la actualidad.

Esta pérdida de influencia también se refleja, a juicio de don Juan Carlos, en el protocolo de los viajes oficiales. El emérito ha subrayado que, en su época, siempre contaba con la presencia y el respaldo directo del ministro de Asuntos Exteriores en sus desplazamientos internacionales, una práctica que ha dejado de ser la norma para Felipe VI. A pesar de estas observaciones, se ha mostrado cauteloso, admitiendo que debe medir con extrema precisión cada una de sus palabras para evitar malentendidos, consciente del escrutinio al que está sometida su figura.

No obstante, ha aprovechado la ocasión para salir en defensa de la institución monárquica frente a las voces críticas que surgen tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Para el antiguo jefe del Estado, la monarquía sigue siendo el principal baluarte de la estabilidad nacional, argumentando que, a diferencia de los sistemas republicanos, no está sujeta a los vaivenes electorales que cambian el liderazgo cada cuatro años. En su opinión, el Rey encarna la unidad permanente del país por encima de las divisiones ideológicas.

Finalmente, ha querido poner el foco en el futuro de la institución, personificado en la princesa Leonor de Borbón. Don Juan Carlos ha elogiado la figura de su nieta, asegurando que proyecta una imagen muy positiva y renovada de la Corona, por lo que ha sugerido que debería tener una presencia mucho más activa y estar más situada en la primera línea de la vida pública para fortalecer el vínculo con la ciudadanía.