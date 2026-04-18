La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha remitido este viernes una misiva al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recriminándole su "inadmisible" comportamiento: "Usted, más que nadie, debería preservar el respeto al Poder Judicial".

Los constantes ataques del Gobierno de Pedro Sánchez comandados por Bolaños al magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, han desatado un clamor judicial contra el titular de Justicia. Bolaños aseguró que hay jueces que "se avergüenzan" de las decisiones de Peinado después de que este procesara a la esposa del líder socialista por la presunta comisión de cuatro delitos.

"Señor ministro. Nos vemos en la obligación de dirigirle esta carta para expresarle nuestro más firme rechazo a sus recientes declaraciones públicas sobre la actuación del juez Peinado", comienza la carta que ha enviado la asociación de jueces a Bolaños, al que le recuerdan que, como ministro de Justicia, debe "más que nadie" respetar las decisiones judiciales y "preservar el respeto al Poder Judicial".

"Que el ministro de Justicia señale y descalifique personalmente a un juez por decisiones adoptadas en el ejercicio de su función jurisdiccional es, a nuestro juicio, inadmisible", explican desde la asociación. Esta aclara que las palabras de Bolaños no son "una discrepancia jurídica planteada por los cauces ordinarios", sino que "estamos ante declaraciones realizadas desde el Poder Ejecutivo sobre un juez identificado y respecto a un procedimiento en curso". "Eso no es admisible", recalca la carta.

En este contexto, desde la Francisco de Vitoria admiten que es "legítimo" que un Gobierno discrepe de ciertas resoluciones judiciales; pero que no se puede "convertir esta discrepancia en un señalamiento personal". "La gravedad es aún mayor cuando quien lo hace es precisamente el ministro de Justicia, a quien corresponde actuar con prudencia, contención y respeto hacia otro poder del Estado", subraya.

"No cabe ampararse en la libertad de expresión para justificar ataques personales desde el Ejecutivo a quienes ejercen la jurisdicción. Por el cargo que ocupa, usted está sujeto a un deber especial de mesura cuando se pronuncia sobre jueces y tribunales", aseveran desde la asociación de jueces; que pone de relevancia que ese preciso deber "ha sido vulnerado de forma clara" por el ministro Félix Bolaños, al que recuerdan que, si bien ejerce la cartera de Presidencia, también es el responsable de Justicia.

"Esa doble condición le obliga, más que a nadie, a preservar el respeto debido al Poder Judicial y a quienes lo integran. Sin embargo, en sus últimas manifestaciones ha hablado más como ministro de la Presidencia que como ministro de Justicia. Cuando el descrédito parte del propio titular de Justicia, la gravedad es mayor", ahondan.

De esta forma, concluyen en el rechazo más absoluto al comportamiento de Bolaños: "Por todo ello, consideramos que sus manifestaciones suponen un serio menoscabo del respeto debido al Poder Judicial. Rechazamos de forma expresa la personalización y el ataque a jueces concretos por parte de miembros del Gobierno. Y le instamos a poner fin a esta dinámica de confrontación con el Poder Judicial, asumiendo que la discrepancia con una resolución nunca puede desembocar en el descrédito del juez que la dicta.

Esta no es la primera queja de la AJFV ante el ministro; ya que fue la primera asociación en criticar que el titular de Justicia hiciese por aumentar la "desconfianza" en el Poder Judicial. En el mismo sentido se pronunció la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, que han firmado un manifiesto en el que apoyan a Peinado ante un Bolaños que pretende "socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces".