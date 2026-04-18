La funcionaria purgada del Inaga desveló que la trama devolvía 'masivamente' los informes desfavorables a Forestalia

La trabajadora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) que se rebeló contra la trama de Forestalia detalló ante la Guardia Civil que el que fuera director de esta entidad durante cerca de ocho años, Jesús Lobera, devolvía de una manera "masiva" los expedientes que contaban con una valoración técnica desfavorable.

Tal y como publicó Libertad Digital, el Inaga dirigido por el PSOE de Aragón durante el Gobierno del fallecido Javier Lambán apartó a una funcionaria que se rebeló contra la trama. La trabajadora encargada de los proyectos relacionados con energías renovables, Ainhoa Ruiz, fue relevada de su cargo y en su lugar se designó a una persona con "criterios técnicos muy limitados en cuanto a la evaluación ambiental".

Según se desprende de la declaración prestada por la funcionaria a la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, a raíz del choque entre el criterio técnico y el parecer de Lobera, este decide apartar al jefe de la trabajadora que denuncia los hechos. A continuación, Lobera comenzó a tramitar los expedientes "directamente sin contar con la anuencia de los funcionarios ni su criterio técnico; la realización de dichos informes por parte de Lobera le llegaba directamente de las consultoras externas, mediante correos electrónicos, siendo validados por Lobera sin contar con más criterios técnicos que los que las mismas consultoras, que redactaban ‘a su gusto’ dichos informes, omitiendo en ellos los extremos que pudieran arrojar resultados desfavorables", según recoge la Guardia Civil.

La trabajadora explicó que se dio cuenta de que se estaban elaborando informes contrarios a los criterios técnicos cuando desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) se pusieron en contacto con ella por los informes que les llegaban desde el Inaga.

Renovables: "la prioridad"

De igual manera, la trabajadora aragonesa detalló que Lobera les especificó que los expedientes de las renovables eran "la prioridad" y que "llevaran a cabo las mismas con máxima celeridad, incumpliendo lo descrito en la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto a realizar expedientes de renovables incluso antes que otros expedientes, a pesar de que estos últimos hubieran tenido una entrada anterior a estos".

La empleada del Inaga prosiguió señalando que tiempo después de que apartaran a su jefe ella pasó a ser la única técnica responsable para las renovables. "A pesar de ello el volumen de resoluciones favorables se incrementó exponencialmente y supuestamente al no haber más técnicos todos los expedientes deberían haber pasado por ella, circunstancia que no se producía, dado que ni tan siquiera le asignaron todos los expedientes, que sin embargo salían como favorables y se remitían cada semana de manera masiva (lo cual por volumen era materialmente imposible)", añade la Guardia Civil sobre su testimonio.

Finalmente, ella también fue removida de esta área y asignada junto a su antiguo jefe, por lo que la sección dedicada a llevar a cabo los expedientes de las renovables "quedó sin ningún técnico al frente", aunque "siguieron saliendo los proyectos favorables masivos". Según el parecer de la trabajadora, su cambio de área estuvo motivado por "su negativa informando proyectos de renovables, a fin de poder informarlas positivamente sin tener que contar con su criterio técnico".

La empleada del Inaga también manifestó el "alto nivel de vida" que se le presumía a Lobera. La trabajadora explicó que "cambiaba varias veces de coche particular (ello a pesar de tener como director del Inaga vehículo oficial y conductor asignados), siendo los que utilizaba de alto nivel tales como Audi Q5". Por otro lado, Andrés Medina, nombrado por Lobera como único responsable de todos los proyectos de renovables, "adquirió un piso nuevo en la Torre sita al lado de la estación AVE de Zaragoza, siendo una vivienda muy cara de high standing".

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