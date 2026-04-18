Las víctimas del accidente de Adamuz denuncian "abandono institucional" tres meses después del accidente

El presidente de la Asociación Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha denunciado el "abandono institucional" que sufren las víctimas del accidente ferroviario ocurrido hace tres meses, en el que murieron 46 personas. Coincidiendo con este aniversario, el colectivo ha expresado su malestar por la ausencia de avances en la investigación y la falta de respuesta por parte de las administraciones implicadas.

En declaraciones a la Agencia EFE, Samper ha calificado de "insuficiente" el apoyo recibido y ha señalado directamente a Adif y al Ministerio de Transportes, a los que acusa de "ningunear" a las víctimas y de obstaculizar el proceso de esclarecimiento de los hechos. Según ha expuesto, existe una creciente "indignación" entre los afectados ante lo que consideran una falta de compromiso institucional.

El presidente de la asociación también ha denunciado la presunta manipulación de documentación relacionada con el accidente, así como la retirada de material de la vía que estaría siendo objeto de investigación. Estas actuaciones, según ha indicado, generan dudas sobre la transparencia del proceso.

Falta de colaboración y retrasos

Otro de los puntos señalados por Samper es la actuación de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha criticado que la administración autonómica se haya negado a informar a la comisión de investigación sobre la intervención de los servicios de emergencia. Según ha explicado, ha sido necesaria la intervención judicial para requerir dichos datos, una situación que ha calificado de "increíble".

Asimismo, ha reprochado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que no haya cumplido con su compromiso de desplazarse a Huelva, provincia en la que residían 26 de los 46 fallecidos. Samper ha recordado que esa visita fue prometida hace más de un mes y que, hasta el momento, no se ha producido. También ha cuestionado el momento en el que el ministro mostró su disposición a reunirse con las víctimas, coincidiendo con una manifestación celebrada ante el Congreso.

Oficinas de atención bajo cuestionamiento

La asociación también ha puesto en duda la eficacia de las oficinas de atención a las víctimas creadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Según Samper, estos dispositivos no están cumpliendo una función proactiva, lo que obliga a la propia asociación a localizar a los afectados a través de redes sociales.

En este contexto, ha señalado que estas oficinas resultan "poco prácticas" para atender a las víctimas, pese a su existencia formal. La crítica se centra en la falta de contacto directo y seguimiento por parte de las instituciones responsables.

Supervisión europea de la investigación

Como elemento positivo, Samper ha destacado la intervención de la Comisión Europea, con la que la asociación se reunió el pasado 8 de abril. Según ha explicado, el organismo comunitario supervisará la investigación española con el objetivo de garantizar su transparencia.

Desde la asociación esperan que esta supervisión contribuya a acelerar el proceso y a que se depuren responsabilidades. En este sentido, Samper ha insistido en la necesidad de evitar dilaciones en el procedimiento judicial y ha recordado que "hay 46 personas bajo tierra", en referencia a las víctimas mortales del accidente.