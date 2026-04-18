Manos Limpias pide más de 10 años de cárcel para Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias

El sindicato Manos Limpias, que ejerce como acusación popular, ha solicitado una pena de 10 años y tres meses de prisión para Begoña Gómez. En su escrito de acusación, la organización imputa a Gómez presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, en el marco de la investigación dirigida por el juez Juan Carlos Peinado.

El escrito de la acusación popular es demoledor. Manos Limpias desglosa las penas de la siguiente manera: 8 años de cárcel por el delito de malversación, 2 años y 3 meses por tráfico de influencias y multa del duplo del beneficio económico obtenido.

Según el relato del sindicato, Begoña Gómez "se prevalió de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno", para presionar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y lograr la creación de una cátedra a su medida.

Manos Limpias subraya que Gómez no solo se lucró directamente con los 15.000 euros de la cátedra, sino que utilizó su cargo para fines privados de forma sistemática.

Acusan a Gómez de detraer del patrimonio público de la UCM un software desarrollado en el seno de la universidad, valorado en más de 108.000 euros, para comercializarlo a través de su propia sociedad mercantil. Sostiene que, siguiendo un "plan preconcebido", emitió cartas a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés para facilitarle la obtención de contratos públicos. El escrito destaca que Gómez utilizó para su negocio privado el tiempo y los medios de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa y personal eventual de Presidencia, quien realizó funciones auxiliares para la mujer de Sánchez.

Petición para Barrabés

Respecto al empresario Juan Carlos Barrabés, Manos Limpias solicita una condena de dos años y tres meses de prisión por tráfico de influencias. El sindicato considera probado que el empresario obtuvo la intercesión de Gómez para lograr adjudicaciones en la entidad pública Red.es.

Cabe recordar que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, ya propuso juzgar a Gómez mediante un jurado popular, imputándole indicios de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Con este escrito de Manos Limpias, la presión judicial sobre el entorno de Pedro Sánchez alcanza un nuevo máximo.