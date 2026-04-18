Máximo Pradera cobró 24.000 euros por imitar cinco veces a Paco Ibáñez en actos del Año Franco

El Gobierno contrató cinco veces la empresa de Máximo Pradera, Producciones Fernández Caro, de la que es administrador único, para representar el espectáculo titulado 'Si me borrara el viento lo que yo canto' en los actos del 50 aniversario de la muerte del dictador, comúnmente conocido por el 'Año Franco' y por los que cobró algo más de 24.000 euros. Libertad Digital ha accedido de manera exclusiva a dos resoluciones derivadas de peticiones de información pública gracias a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Los documentos llevan la firma de Carmen Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los cincuenta años de España en libertad dentro del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y de David Arturo Carriedo Tomás, diplomático en la embajada española de París.

El espectáculo consistía en un recital que recorría la trayectoria de la canción de protesta española con Máximo Pradera ejerciendo de narrador y enlazando las piezas musicales interpretadas por la soprano Laura Sabatel y el pianista Antonio López Serrano. Entre el repertorio que tocaban, se encontraba la canción 'A galopar' de Paco Ibáñez, el legendario cantautor valenciano, que se erigió en referente indiscutible de este género durante la dictadura franquista gracias a sus versiones de poetas represaliados y sus himnos de resistencia que circulaban en la clandestinidad. La participación del comunicador en estos eventos conmemorativos de la democracia resulta llamativa dada la trayectoria familiar franquista.

El acuerdo por debajo del umbral para contrataciones directas

Producciones Fernández Caro ha recibido en total un importe exacto de 24.198,79 euros por las cinco actuaciones. 18.148,79 euros por cuatro representaciones para el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y 6.050 euros de la cartera de Exteriores.

El contrato menor del organismo dependiente de Víctor Ángel Torres con la empresa de Máximo Pradera alcanzó un montante base de 14.999 euros, al que se sumó el impuesto sobre el valor añadido (IVA) correspondiente. La cantidad se colocó precisamente un euro por debajo del tope fijado por la normativa sin la necesidad abrir un concurso público, lo que permite adjudicar a dedo sin competencia este tipo de licitaciones.

Esta práctica entra en contradicción con su propia hemeroteca tuitera donde ha denunciado estas prácticas cuando han sido realizadas por gobiernos del PP.

En noviembre de 2024 cargó contra Mazón por contratar a dedo la reparación de la presa dañada por la DANA

¡Esto ya no se puede aguantaaaaaaaar! 😂 Mazón adjudica 3,9 millones a dedo para reparar la presa dañada por la DANA a un constructor de la caja B del PP en Gürtel https://t.co/Ag8JkZI3ex vía @eldiariocv — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) November 18, 2024



Y en mayo de 2020 criticó a Ayuso por un contrato a dedo de 30.000 euros para hacer vídeo sobre el coronavirus al reportero Cake Minuesa.

Ayuso adjudica a dedo un contrato de 30.000 euros para hacer vídeos sobre el coronavirus al reportero Cake Minuesa https://t.co/tNULYqa4ac vía @publico_es — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) May 12, 2020

Las cinco funciones se desarrollaron en las fechas y emplazamientos siguientes:

- El 27 de febrero de 2025 en la Residencia de Estudiantes de Madrid

- El 20 de junio en la embajada española de París

- El 6 de octubre en el Ateneo de Madrid

- El 12 de noviembre en la Universidad de Burgos

- El 21 de noviembre en la Casa Municipal de Cultura de Miranda de Ebro, también en Burgos

Esta tarde, en la Embajada Española en Francia, rendiremos homenaje a la canción protesta antifranquista, que aportó consuelo a los demócratas en los momentos más duros de la represión y ardor guerrero en los más belicosos. Como vimos en la película "El 47," con Los 2 gallos pic.twitter.com/QdNvJAtoIl — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) June 20, 2025

En cada una de estas veladas el montaje repasaba episodios destacados de la música contestataria española, con Pradera comentando los contextos históricos y guiando al público a través de las composiciones emblemáticas como: 'Al alba' de Aute, 'La, la, la' de Massiel y 'L'estaca' del independentista Lluis Llach, todas interpretadas por la soprano Laura Sabatel. Estos eventos formaban parte del programa oficial del Comisionado y se encuadraban en la serie de actividades destinadas a conmemorar el medio siglo transcurrido desde la recuperación de las libertades.

Vínculos familiares con el régimen franquista

El bisabuelo paterno de Máximo, Víctor Pradera, ejerció como diputado carlista y participó en la fundación del Bloque Nacional. Tras su fallecimiento durante la contienda civil, sus obras completas vieron la luz en dos tomos editados por el Instituto de Estudios Políticos en 1945. Francisco Franco redactó personalmente el prólogo a solicitud de la viuda, en el que el dictador calificaba al autor como español ejemplar, modelo de rectitud política, espejo de caballeros y combatiente incansable por la unidad patria. En 1949, el mismo jefe del Estado otorgó póstumamente a Víctor Pradera el título nobiliario de conde de Pradera. Estos lazos históricos contrastan con la labor actual del periodista en actos financiados públicamente que reivindican la memoria democrática.

Los grandes éxitos de sus polémicas

En el año 2014, Pradera destacó como mejor recuerdo del atentado del 11-M las protestas organizadas frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova. Ese mismo ejercicio afirmó en redes sociales que los médicos mantuvieron con vida al expresidente Adolfo Suárez para evitar que su funeral coincidiera con las 'marchas de la dignidad'. Poco después publicó una imagen suya realizando el saludo fascista en el portal de la vivienda de Hermann Tertsch, presentándolo como tributo a un patriota en su rincón favorito de Madrid; el gesto derivó en comentarios insultantes que precipitaron la salida de Tertsch de 13TV.

En 2015 politizó la catástrofe del vuelo que se estrelló en los Alpes, utilizando el suceso para criticar las políticas de austeridad. Al año siguiente, un magistrado sentenció que agredió a Antonio Naranjo durante el programa de Julia Otero. En 2019, un mensaje suyo sobre el incendio de la catedral de Notre Dame provocó oleadas de reprobación en las redes sociales al preferir que hubiera ardido la catedral de Madrid.

Durante 2021 expresó públicamente deseos de que Macarena Olona, Donald Trump y José María Aznar contrajeran cáncer. En 2024, sugirió emplear "una macheta del carnicero" para cortarle el cuello a Isabel Díaz Ayuso como táctica política contra la presidenta madrileña. Ya en 2024, presentó una querella contra el juez instructor del caso Begoña Gómez, acción que fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.