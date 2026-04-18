Sánchez afirma que el tiempo de la derecha se acaba y en Barcelona empieza una nueva era

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que "el tiempo de la derecha ha llegado a su fin" y prometió "traer una nueva era de progreso" entonando el "sí a la paz y no a la guerra".

Así lo aseguró Sánchez en la clausura de la 'Global Progressive Mobilisation', la cumbre progresista que se celebra en la Fira de Barcelona, en la que atacó a "la derecha lacaya" porque "hace mucho ruido y grita tanto y tan alto que a veces parece que no existieran otras voces".

Frente a ello, Sánchez pidió a los asistentes de partidos de izquierda de todo el mundo que "no os engañen" porque "los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando, sino porque saben que su tiempo se acaba".

El presidente aseguró que "la derecha languidece, la derecha no lidera" y apuntó a que la gente "ya se está dando cuenta porque no tiene proyecto ni ambiciones, sólo odios y políticas equivocadas". Como consecuencia de ello, Sánchez sostuvo que la derecha ha traído cuatro cosas al mundo: "guerra, acción, desigualdad y fractura social".

"El tiempo de la derecha ha llegado a su fin y nosotros vamos a traer una nueva era de progreso. Vamos a reconstruir lo que ellos han tratado de destruir, demostrar al mundo que el futuro puede ser mejor y que aún quedan nuevas cotas de desarrollo por conquistar", señaló Sánchez. Eso sí, a su juicio, lograr todo ello "no va a ser fácil porque cambiar la historia nunca lo ha sido", sostuvo.