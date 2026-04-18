Trump humilla a Sánchez: "A España da pena verla por sus desastrosas cifras económicas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que a España "da pena verla" por sus "desastrosas cifras económicas", al tiempo que ha vuelto a cuestionar su nivel de contribución a la OTAN.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump ha asegurado: "¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España?", para añadir que sus datos económicos son "absolutamente desastrosos". El presidente estadounidense ha vinculado estas críticas al gasto en defensa, señalando que el país "no contribuye prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar".

Se trata de una línea de reproches que Trump ha mantenido en los últimos meses. En marzo, ya apuntó que España era el único aliado que se oponía a destinar el 5% del Producto Interior Bruto al gasto en defensa, una cifra que ha defendido reiteradamente para los miembros de la Alianza Atlántica.

Las palabras de Trump coinciden con la agenda internacional desplegada por Pedro Sánchez en Barcelona, donde el Ejecutivo impulsa varios encuentros con líderes internacionales en un contexto marcado por la confrontación política.

Con esta cumbre, el Ejecutivo español y los distintos gobiernos de izquierdas que han asistido pretenden contraponer la agenda política del presidente de Estados Unidos. En este contexto, Sánchez se quiere proclamar como el líder global antitrumpista.