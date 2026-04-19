Condenado a 18 meses tras agredir a los guardias civiles que auxiliaban a su pareja

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza ha dictado una condena de 18 meses de prisión y una mula de 1.680 euros contra un hombre por atentar contra agentes de la autoridad y lesionarles. De igual manera, el condenado tendrá también que asumir las costas procesales.

La resolución detalla que en agosto de 2022 dos guardias civiles se personaron en el domicilio del condenado ubicado en Utebo, Zaragoza, después de que recibiesen una llamada que les informaba de que su madre había sido secuestrada por su pareja sentimental y le impedía salir del domicilio en el que conviven.

Cuando los agentes llegaron a la casa el condenado se negó a identificarse y alegó que vivía solo. Ante la insistencia del hijo de la víctima la mujer pudo abandonar el lugar. Sin embargo, el acuso desplegó una actitud de desprecio contra los agentes y se situó de tras de puerta y comenzó a insultar a los agentes. "Hijos de puta, como entréis os voy a matar, tengo una pistola", señaló el acusado.

Al final los agentes consiguieron abrir la puerta pero empezó un forcejeo con el acusado, que empujó a un agente y trató de arrebatarle el arma. Sin embargo, gracias a la funda de seguridad del policía solo pudo retirar uno de los dos seguros. Posteriormente al domicilio acudieron a prestar apoyo miembros de la Policía Local de Utebo.

El abogado Jorge Piedrafita, que representa a uno de los policías, ha manifestado su conformidad con una sentencia que da por acreditados los hechos denunciados. De igual manera se muestra satisfecho con la pena porque evita que una persona que ha atentado contra agentes del orden que acudían a prestar auxilio a una mujer quede impune. No obstante, la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.