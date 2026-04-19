Elon Musk acusa a Sánchez de "alta traición" por la regularización de inmigrantes

El empresario Elon Musk ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "alta traición" por la regularización extraordinaria de inmigrantes que arranca este lunes en España.

El comentario de Musk se ha producido en la red social X, de la que es propietario, como respuesta a una publicación de otro usuario que calificaba las declaraciones del presidente como "la mayor traición de la historia europea". En ese contexto, el empresario escribió: "El sucio Sánchez es culpable de alta traición".

Dirty Sánchez is guilty of high treason — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2026

Las palabras de Musk llegan después de la intervención de Sánchez en el cierre de la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation, celebrada este sábado en Barcelona. Durante su discurso, el presidente defendió la regularización de aproximadamente medio millón de migrantes, una medida impulsada por su Gobierno y rechazada por los partidos de la oposición.

En ese acto, Sánchez afirmó: "España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia", en referencia a las críticas recibidas por esta iniciativa.

Antecedentes de enfrentamientos

No es la primera vez que Musk se pronuncia en términos críticos contra el presidente del Gobierno. En febrero, también a través de X, ya calificó a Sánchez como "traidor a España" en relación con el mismo proceso de regularización de extranjeros.

Asimismo, el empresario realizó otra crítica previa cuando el presidente anunció medidas para limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y planteó sanciones a las plataformas digitales que no retirasen contenidos considerados ilegales o de odio. En aquella ocasión, Musk afirmó que Sánchez era "un tirano y traidor al pueblo de España".

Sánchez critica a los "tecnoligarcas"

Por su parte, Pedro Sánchez también ha hecho referencia este domingo a los responsables de grandes plataformas tecnológicas, a los que ha denominado "oligarcas", durante un acto del PSOE celebrado en Huelva.

El presidente ha señalado que, bajo el argumento de proteger la libertad de expresión, estas figuras permiten prácticas que afectan a la sociedad. En concreto, ha afirmado que algunos actores tecnológicos "se forran su bolsillo a costa de la salud mental de nuestros jóvenes".

Sánchez ha puesto como ejemplo la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial, indicando que no puede considerarse libertad de expresión la difusión de contenidos que vulneran derechos. "Eso es violación de los derechos y las libertades de las personas", ha indicado.

En su intervención, también ha defendido a los migrantes frente a los discursos críticos, asegurando que contribuyen "honestamente a la prosperidad y al desarrollo económico" de los países.