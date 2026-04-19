Se reanuda la circulación de la línea de AVE Madrid-Barcelona suspendida por arrollamiento

La circulación de la línea de alta velocidad Madrid–Zaragoza–Barcelona ha quedado interrumpida este domingo durante aproximadamente una hora debido a un arrollamiento registrado en un punto de paso no autorizado a la altura de Alcalá de Henares.

Según ha informado Renfe a través de sus canales oficiales, el incidente ha obligado a suspender el tráfico ferroviario por ambas vías, lo que ha provocado la paralización total de la línea. Durante ese tiempo, no se han registrado salidas de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta de Atocha ni Zaragoza Delicias, afectando a numerosos viajeros en ambos sentidos.

ℹ️ Debido a un arrollamiento en un punto de paso no autorizado en Alcalá de Henares AV, la circulación de la línea de alta velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona, se encuentra afectada. ❌ Actualmente sin salida de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta Atocha y… — InfoRenfe (@Inforenfe) April 19, 2026

La incidencia ha generado retrasos significativos y situaciones de espera en distintos convoyes. Algunos usuarios, a través de redes sociales, han señalado que han permanecido detenidos durante más de una hora y media, con paradas intermitentes incluso después de superar la zona afectada.

Llevamos hora y media parados en el iryo, ha seguido el rumbo y ha vuelto a parar (psando la zona de la incidencia) q pasa ahora? — anita salseos🍑 (@anitarealitys) April 19, 2026

Una vez finalizadas las actuaciones necesarias, Renfe ha autorizado la reanudación de la circulación por ambas vías. Los trenes han comenzado a recuperar progresivamente su frecuencia habitual, aunque se prevén retrasos residuales hasta la completa normalización del servicio.