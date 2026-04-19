El panorama legislativo en torno a la seguridad vial y el sistema sancionador en España se enfrenta a una profunda transformación tras la presentación de diversas enmiendas por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Esta oleada de propuestas, que busca modificar la ley del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar en plazas reservadas a personas con discapacidad, ha servido de marco para que formaciones como Sumar, ERC y Vox pongan sobre la mesa debates estructurales que van desde la progresividad económica de las multas hasta la descentralización de competencias estatales y la vigencia de los sistemas de señalización de emergencia.

La propuesta de Sumar, a la que ha tenido acceso Europa Press, busca introducir en España un modelo de multas de tráfico ajustadas al nivel de renta del infractor. La iniciativa propone una modificación drástica del artículo 81 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El núcleo de la propuesta radica en aumentar hasta en un 500% las sanciones económicas para aquellos infractores cuyos ingresos brutos anuales superen los 100.000 euros.

En la actualidad, el sistema español regula las multas según la gravedad de la falta: las leves suponen 100 euros, las graves 200 y las muy graves alcanzan los 500 euros, con excepciones que superan dicha cifra. Sumar argumenta que el actual régimen es profundamente desigual, pues "es evidente que el efecto de disuasión y la finalidad de concienciar sobre el hecho punible no será el mismo con una multa de 500 euros para una persona que cobre 1.100 mensuales, que para otra que cobre 10.000 en el mismo período de tiempo". Para corregir esta asimetría, proponen una escala ponderada: un incremento del 150% para rentas entre 70.000 y 85.000 euros brutos anuales; del 300% para el tramo entre 85.000 y 100.000 euros; y el citado 500% para quienes superen los 100.000 euros.

Además de esta reforma económica, Sumar ha propuesto nuevas regulaciones para el uso de carriles en condiciones meteorológicas adversas, defendiendo que en caso de nieve sea obligatorio circular por el carril derecho y se prohíban los adelantamientos, dejando libres los carriles izquierdos para vehículos de emergencia y quitanieves. Asimismo, plantean que camiones de más de cinco ejes no puedan adelantar en autopistas bajo circunstancias excepcionales y mantengan una velocidad máxima de 90 km/h.

Vox registra enmiendas para que el conductor decida

Simultáneamente, Vox ha centrado su ofensiva parlamentaria en la señalización de emergencia, oponiéndose frontalmente a la obligatoriedad de la baliza luminosa V-16 conectada con la DGT. La enmienda de Vox pretende que el uso de estas balizas sea meramente "alternativo" y que los clásicos triángulos de preseñalización de peligro no pierdan su vigencia legal, la cual está prevista que finalice el 1 de enero de 2026 bajo la normativa actual. Vox defiende que los triángulos "podrán seguir utilizándose sin limitación temporal" y rechaza que los dispositivos deban tener geolocalización o conectividad obligatoria con los sistemas de Tráfico.

La formación argumenta que la efectividad de la baliza V-16 ha sido cuestionada por expertos y entidades de seguridad vial. En su texto, Vox subraya que "la baliza V-16 es obligatoria únicamente en España respecto a sus vecinos europeos" y menciona que incluso la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha manifestado críticas, inclinándose por la "complementariedad en vez de la obligatoriedad". Según Vox, no hay razones técnicas suficientes para imponer una carga económica adicional a las familias y empresas, y defienden que debe ser el conductor quien decida voluntariamente qué sistema utilizar basándose en "medidas contrastadas y de eficacia debidamente probada mediante estudios técnicos independientes". Con estas posturas enfrentadas, el debate sobre la Ley de Tráfico se convierte en un nuevo escenario de confrontación ideológica y territorial en el Congreso.

ERC exige el traspaso de competencias

Por otro lado, Esquerra Republicana ha aprovechado el trámite parlamentario para reclamar la gestión de los exámenes de conducir. Según la enmienda recogida por Europa Press, los republicanos exigen que el Gobierno de España culmine, en un plazo máximo de doce meses, el traspaso a Cataluña de "las funciones, servicios y medios personales y materiales adscritos a la Jefatura Central de Tráfico en Cataluña para la organización y realización de los exámenes de conducir". Este traspaso se articularía a través de la Comisión Mixta de Transferencias para garantizar que no existan interrupciones en el servicio para los ciudadanos.

En otra enmienda, proponen que el Ministerio del Interior garantice, mediante movilidad funcional o contratación de urgencia, la "absorción total de la bolsa de alumnos que actualmente se encuentran en la lista de espera en Cataluña". Los plazos exigidos por ERC son estrictos: 30 días para incrementar el ratio de examinadores y tres meses para eliminar el colapso de las listas. Además, sugieren una modificación legislativa para que el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) pueda asumir funciones de soporte organizativo siempre que la espera para realizar las pruebas de aptitud supere los 45 días naturales. El cumplimiento de estas medidas sería objeto de un seguimiento quincenal con la Generalidad y el sector de las autoescuelas.