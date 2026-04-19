Zarrías admite al juez que se sintió "defraudado" por el informe que elaboró Leire Díez por 16.000 euros

El exdirigente del PSOE de Andalucía, Gaspar Zarrías, admitió este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid sentirse "defraudado" por el informe que le entregó la fontanera socialista Leire Díez.

La compañía propiedad de Zarrías, Zañó Sociedad Consultora, contrató a Díez con un sueldo de 4.000 euros al mes durante cuatro meses con el objetivo de que "culminase" un trabajo como "periodista de investigación" en el que pretendía demostrar que el comisario jubilado José Manuel Villarejo estaba "detrás" del inicio de las investigaciones del caso de los ERE. Aun así, esta no pudo demostrar ningún tipo de vinculación entre los ERE y Villarejo.

Según ha podido saber Libertad Digital, Zarrías aseguró ante el magistrado Arturo Zamarriego que se sintió "defraudado" por el informe que le entregó la exmilitante socialista. Esta le entregó, según ha declarado el también expresidente interino de la Junta de Andalucía, un pen drive que contenía numerosos documentos de su investigación.

Asimismo, ha explicado que el único de su consultoría que tuvo contacto con Leire Díez era él, ya que, "al ser un tema tan específico", estaba en conocimiento del propio Zarrías y no de alguno de sus empleados. Se reunieron en varias ocasiones en cafeterías, fuera de las oficinas de la consultora, y esta le explicaba que tenía "reuniones" pero, según dijo, no informaba de con quién. "No me explicaba nadie más nada acerca de la investigación, solo hablaba con Leire", espetó ante el juez instructor.

En este contexto, Zarrías ha entregado a Zamarriego un pen drive con la información que supuestamente le facilitó Leire Díez. Aun así, ha especificado que esa no es la memoria USB original. Según ha subrayado, copió la información a un ordenador que ya no tiene; pero que, antes de desvincularse del dispositivo, volvió a copiar la información en otra memoria USB, la que este jueves ha entregado al juez.

Zarrías facturó un millón en un año

Asimismo, el exdirigente socialista explicó que su consultoría había tenido altibajos en la facturación; pero que había tenido buenos años en los que había superado el millón de euros. El testigo fue preguntado en varias ocasiones si parte de la facturación procedía de encargos que le hacía al Partido Socialista; pero la pregunta se ha desestimado por no considerarla procedente en la causa. De la misma forma, se ha desestimado la pregunta que le interrogaba sobre si alguna vez ha estado con Leire Díez en Ferraz.

Zarrías ha explicado que cerrar su sociedad era una intención que había tomado hace años; había prometido a su familia que se jubilaría al cumplir 70 años. Por ello, según ha argumentado, cerró la compañía en diciembre de 2025. Por último, el expresidente del Parlamento de Andalucía reconoció ser "amigo" de Antonio Hernando, que también fue llamado a declarar como testigo en el caso.