El extesosero del PP Luis Bárcenas ha asegurado en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que le pidió a un "experto informático" que borrase los audios que tenía en la nube de "MR". "MR" es, según ha confirmado Bárcenas en su declaración en el marco de la trama Kitchen, "MR" es el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Bárcenas ejerce la acusación particular contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula del Ministerio por haber creado un presunto operativo policial utilizando medios del Estado para robar información comprometida al extesorero del PP. Uno de los espisodios más destacados fue la entrada en casa de Bárcenas de una persona vestida de cura que, armada, amordazó a su familia para robarle la documentación.

Según se ha expuesto durante la vista oral, Bárcenas entregó una nota al experto informático, también internado en Soto del Real, en la que se podía leer: "Álex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada, ese es mi compromiso". Bárcenas ha reconocido que "MR" se refería al entonces presidente del Gobierno y líder del PP, aunque no ha especificado qué se revelaba en los supuestos audios.

Según ha explicado, el "experto informático" estaba interno por su pertenencia a una red de narcotráfico pero iba a salir de permiso en poco tiempo. Así, quedaron en que este borraría la nube de Bárcenas cuando saliese de prisión. Durante el mecionado permiso, el "experto informático" fue detenido de nuevo, aunque, al parecer, habría cumplido su cometido porque, cuando Bárcenas salió de prisión, los audios ya no se encontraban en la nube: "Algo debió hacer porque, cuando salí de prisión ya no había nada en la nube". Por este encargo, Bárcenas habría pagado entre 4.000 y 4.500 euros para cumplir con su "compromiso", presuntamente, con PP, para eliminar archivos que comprometieran al partido y al entonces líder de los populares.

Villarejo le pidió entre 6 y 12 millones

Asimismo, el extesorero ha recordado que el exfiscal exmagistrado y abogado ya fallecido Ignacio Peláez le trasladó que había tres policías que podían demostrar que había material incluido en la causa Gürtel que había sido manipulado. Uno de esos tres policías, según ha dicho, era el comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Me dice que tenían esa información y me habó de una cantidad que era de no menos de seis millones de euros, ni más de doce", ha espetado antes de reoconocer que, como le interesaba, le dijo que "contase" con Bárcenas para sufragar la operación.

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