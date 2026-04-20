El extesosero del PP Luis Bárcenas ha asegurado en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que le pidió a un "experto informático" que borrase los audios que tenía en la nube de "MR". "MR" es, según ha confirmado Bárcenas en su declaración en el marco de la operación Kitchen, "MR" es el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Bárcenas ejerce la acusación particular contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula del Ministerio por haber creado un presunto operativo policial utilizando medios del Estado para robar información comprometida al extesorero del PP. Uno de los espisodios más destacados fue la entrada en casa de Bárcenas de una persona vestida de cura que, armada, amordazó a su familia para robarle la documentación.

Según se ha expuesto durante la vista oral, Bárcenas entregó una nota al "experto informático", también internado en Soto del Real, en la que se podía leer: "Álex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada, ese es mi compromiso". Bárcenas ha reconocido que "MR" se refería al entonces presidente del Gobierno y líder del PP, aunque no ha especificado qué se revelaba en los supuestos audios.

La grabación con Rajoy contendría una conversación mantenida en el despacho del entonces líder de los populares en la que Bárcenas le transmite el saldo de las cuentas del PP. "Le entrego la última hoja de esos movimientos y, al ver los documentos, él se extraña mucho", ha dicho antes de asegurar que Rajoy dio la conversación por finalizada: "Él se da la vuelta en el sillón y lo introduce en el destructor de papeles". Según ha declarado, nadie más que él conocía las grabaciones.

Según ha explicado, el "experto informático" estaba interno por su pertenencia a una red de narcotráfico pero iba a salir de permiso en poco tiempo. Así, quedaron en que este borraría la nube de Bárcenas cuando saliese de prisión. Durante el mecionado permiso, el "experto informático" fue detenido de nuevo, aunque, al parecer, habría cumplido su cometido porque, cuando Bárcenas salió de prisión, los audios ya no se encontraban en la nube: "Algo debió hacer porque, cuando salí de prisión ya no había nada en la nube".

En la nube, según ha revelado posteriormente Bárcenas, "tenía tres grabaciones": "Una mía en la que yo mismo explicaba cosas relacionadas con el procedimiento y sobre cómo funcionaba la financiación del partido; otra grabación corta con Rajoy; y otra un poco más extensa, pero también corta, con el que en ese momento era amigo mío, Javier Arenas –histórico del PP andaluz y actual Secretario General del PP en el Senado—".

Por este encargo, Bárcenas habría pagado entre 4.000 y 4.500 euros para cumplir con su "compromiso", presuntamente con PP, para eliminar archivos que comprometieran al partido y al entonces líder de los populares. El pago se habría realizado por medio de su chófer y "chico para todo", Sergio Ríos, al que le habría entregado el dinero la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

A este respecto, Bárcenas ha recordado que Ríos era una persona de confianza que le había sido recomendado por un alto cargo del partido. De hecho, Ríos fue también el encargado de recoger cierta documentación que Bárcenas no había podido llevarse de su despacho de la sede nacional del PP, ubicada en el número 13 de la Calle Génova. De esta sede no recuperó los dos ordenadores de Bárcenas que "fueron borrados" en el marco del operativo policial que se realizó en contra del extesorero del PP. Ríos era en realidad una especie de presunto agente infiltrado por Villarejo que se dedicó a vigilar y a espiar a la familia Bárcenas.

Villarejo pudo tener los papeles de Gürtel

De hecho, el extesorero ha deslizado que Villarejo podría haber tenido acceso a la documentación que él guardaba sobre la causa Gürtel. Entre otras cosas, porque Ríos –al que el fiscal le pide 12 años y 5 meses de prisión por su participación en la trama— tenía acceso a sus teléfonos móviles cuando Bárcenas tenía una reunión. Esto pasaba porque el extesorero popular dejaba los móviles en el coche dentro de "un sobre" que había preparado el propio Ríos "que era el equivalente a una Jaula de Faraday", esto es, una protección que incomunica por completo los teléfonos móviles.

"Yo tenía una confianza total en Ríos porque había venido muy bien recomendado", ha explicado antes de aseverar que él tenía acceso tanto a su casa como al despacho de su esposa, donde había guardado el único pen drive que contenía las mencionadas grabaciones; que tan solo se encontraban en la nube y en el pen drive. Ríos acaba siendo despedido porque Rosalía Iglesias comienza a sospechar de él. Posteriormente, cuando salió de prisión, Bárcenas comprobó que el pen drive y la documentación que había guardado en el despacho de su esposa ya no se encontraba ahí.

Villarejo le pidió entre 6 y 12 millones

Asimismo, el extesorero ha recordado que el exfiscal exmagistrado y abogado ya fallecido Ignacio Peláez le trasladó que había tres policías que podían demostrar que había material incluido en la causa Gürtel que había sido manipulado. Uno de esos tres policías, según ha dicho, era el comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Me dice que tenían esa información y me habó de una cantidad que era de no menos de seis millones de euros, ni más de doce", ha espetado antes de reoconocer que, como le interesaba, le dijo que "contase" con Bárcenas para sufragar la operación.