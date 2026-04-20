Denuncian la Ley Trans de Montero por el traslado del celador de Olot a un módulo femenino tras 'cambiarse de sexo'

La organización de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han denunciado con "indignación y alarma" la Ley Trans impulsada por la exministra de Igualdad, Irene Montero y aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez por el traslado de un preso a un módulo femenino tras iniciar un proceso de cambio registral de sexo. Además, han criticado el "oscurantismo" del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska por "negarse" a informar sobre el destino de los presos que se declaran trans.

Se trata del conocido como "celador de Olot", Joan Vila Dilmé, condenado a 127 años de prisión por asesinar a 11 ancianos en una residencia de Gerona, que inició un proceso de cambio de sexo en la cárcel de Puig de las Balsas, en Figueras. El interno se identifica ya como mujer bajo el nombre de Aída y ha sido trasladado al módulo femenino tras comenzar tratamiento hormonal.

"Este hecho no es un incidente aislado ni imprevisible. Es la consecuencia directa de una legislación que, desde su aprobación, ha sido reiteradamente advertida como generadora de riesgos para la seguridad y los derechos de las mujeres", ha denunciado la organización de mujeres tras conocer el caso que se ha podido llevar a cabo gracias a la ley de Irene Montero.

En este sentido, la asociación ha exigido la "derogación inmediata" de la norma, la revisión "urgente" de los protocolos penitenciarios, "garantizando que los módulos de mujeres sean espacios seguros basados en la segregación por sexo", y la adopción de criterios que "prioricen la seguridad y los derechos" de las mujeres, especialmente en contextos de "especial vulnerabilidad" como el sistema penitenciario.

Sánchez, culpable

En esta línea, también han apuntado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para que asuma su responsabilidad política por haber impulsado y sostenido una ley que está generando situaciones de riesgo reales para las mujeres". "No es aceptable seguir ignorando las consecuencias. Cada nuevo caso confirma que no estamos ante supuestos hipotéticos, sino ante una realidad que afecta a la seguridad de mujeres", ha criticado.

La organización ha afirmado que las cárceles "constituyen el paradigma de un espacio bajo custodia estatal". En ellas, ha añadido que "las mujeres no pueden elegir, ni abandonar, ni protegerse por sí mismas". "Dependen exclusivamente del Estado para garantizar su integridad física, su intimidad y su seguridad", ha agregado.

Del mismo modo, ha advertido de que permitir la entrada en módulos de mujeres de personas que "son biológicamente varones", y en este caso concreto de un condenado por múltiples asesinatos, "supone una quiebra inadmisible de esa obligación básica de protección". "Se trata de una vulneración grave del principio de seguridad en espacios segregados por sexo, concebidos precisamente para evitar situaciones de riesgo, intimidación o violencia", insisten.

"Oscurantismo de Marlaska"

Además, han criticado el "oscurantismo" del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, que se "niega" a informar sobre el destino de los presos que se declaran trans. "La actual regulación basada en la autodeterminación registral del sexo ha introducido en el ordenamiento jurídico un mecanismo carente de garantías, al no exigir ningún tipo de requisito o control que permita medir su impacto sobre los derechos de terceros", ha denunciado.

De hecho, gracias a esta organización se ha podido saber que en más de cien casos la Ley Trans de Montero ha generado "conflictos y perjuicios" para las mujeres en ámbitos como la violencia machista, los espacios privados de las mujeres, el acceso a oposiciones o la custodia de menores.

"Cuando el Estado no protege a las mujeres en aquellos espacios donde tiene el control absoluto, está fallando en su función más básica. La seguridad de las mujeres no puede ser sacrificada en nombre de construcciones legales que ignoran la realidad material del sexo y sus implicaciones. Las organizaciones de mujeres no vamos a aceptar esta situación. Exigimos una rectificación inmediata", ha concluido.