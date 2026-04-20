Detenido un hombre por agredir a su pareja y a su propia hermana en Vitoria

Agentes de la Policía Local de Vitoria procedió, en la noche del pasado sábado, a la detención de un hombre de 31 años acusado de un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. El implicado habría atacado tanto a su pareja sentimental como a su propia hermana, quien resultó herida al intentar mediar en el conflicto para proteger a la víctima.

El incidente se desencadenó alrededor de las 21:00 horas en una vivienda situada en el barrio de Aranbizkarra. Tras recibir un aviso de la Central de Coordinación que alertaba sobre la presencia de un individuo con una actitud muy agresiva en el interior del inmueble, una patrulla de seguridad ciudadana se desplazó de inmediato al lugar, según ha indicado la Guardia Urbana en un comunicado.

Una vez en el domicilio, los agentes se entrevistaron con las personas presentes: la pareja del sospechoso, su hermana, otro familiar y el presunto agresor.

Según las pesquisas iniciales, se originó una fuerte discusión por motivos familiares y el hombre agredió físicamente contra su pareja. Su hermana, al intentar interponerse entre ambos para frenar el ataque, también fue agredida por el varón.

Detención y actuaciones

Tras constatar las lesiones visibles que presentaba la víctima y recabar los testimonios directos de los testigos, la Guardia Urbana procedió a la detención inmediata del hombre. El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto responsable de un delito de lesiones agravado por el vínculo de pareja y la agresión a un familiar directo.