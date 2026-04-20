El CIS de Tezanos agita el fantasma nuclear: dice que más de la mitad de los españoles teme ya un ataque atómico

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), bajo la batuta del siempre polémico José Félix Tezanos, ha publicado este lunes un barómetro marcado por el pesimismo y el miedo global. En plena crisis en Oriente Medio tras el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero, el organismo público dibuja un escenario de alarma social en el que el 52,6% de los españoles cree que el conflicto derivará en el uso de armas nucleares.

Pese a que el dato ha experimentado un descenso respecto al mes de marzo —donde el temor a un apocalipsis atómico rozaba el 80%—, la cifra sigue reflejando una sociedad instalada en la inseguridad. Según el estudio, la preocupación por la guerra es casi unánime: un 68,4% de los encuestados afirma estar "muy o bastante preocupado".

El barómetro no desaprovecha la oportunidad de preguntar por la controvertida gestión del Ejecutivo. En un momento de máxima tensión diplomática, el CIS sostiene que un 38,6% de los españoles aplaude el "plante" de Pedro Sánchez a Estados Unidos, al prohibir el uso de bases militares y del espacio aéreo para las operaciones contra el régimen iraní.

Según la cocina de Tezanos, esta política de confrontación con nuestros aliados tradicionales y las críticas directas a Israel habrían "mejorado la imagen de España" a ojos de casi el 40% de la población. No obstante, frente a este entusiasmo gubernamental, un 29,5% de los ciudadanos considera que los desplantes de Sánchez no han tenido impacto alguno, mientras que el resto se debate entre una mejora leve o la indiferencia.

El factor miedo de Sánchez

Más allá del riesgo nuclear, la encuesta subraya que el miedo no es solo geopolítico, sino profundamente doméstico. El 58,5% de los ciudadanos reconoce que la guerra le afecta "personalmente", principalmente a través de un impacto brutal en sus economías. El 94,5% señala la asfixiante subida de los carburantes, el 92,5% denuncia el incremento de la cesta de la compra y el 80,1% sufre el repunte de los precios del gas y la luz, algo que parece ser que no pasaba hasta el estallido de la guerra.

Incluso la planificación personal se está viendo alterada: un 35% de los españoles ya reconoce que el conflicto está condicionando sus vacaciones, mientras que un 25% vincula la inestabilidad internacional con la subida de sus hipotecas. El informe concluye con un dato demoledor para la paz social: casi 7 de cada 10 españoles (69,6%) tienen ahora una mayor sensación de inseguridad y riesgo.