El Deportivo estudia llamarse "Deportivo da Coruña" y poner fin a más de un siglo de nombre

El Real Club Deportivo de La Coruña se encuentra ante una posible modificación histórica de su denominación oficial. La entidad gallega estudia adoptar el nombre de Real Club Deportivo de La Coruña, en adaptación al topónimo oficial, aunque la decisión definitiva aún no está tomada.

Según adelantó la Radio Galega, el club trabaja con la previsión de que el cambio pueda anunciarse en el mes de mayo. La fecha no es casual: coincide tanto con la conmemoración del título de Liga como con el Día de las Letras Gallegas, dos hitos señalados en el calendario del deportivismo.

Una decisión pendiente del Consejo

Pese a ello, la última palabra corresponde al Consejo de Administración presidido por Juan Carlos Escotet. Desde la entidad se están analizando los trámites legales y de marca necesarios para llevar a cabo la modificación, que todavía se encuentra en fase de estudio.

El club ya sondeó hace meses a parte de sus abonados sobre esta cuestión, en una consulta que también incluía otros elementos identitarios como un posible nuevo himno o una mascota. No obstante, el resultado de ese proceso no se ha hecho público.

Precedentes institucionales

La iniciativa de adaptar el nombre al topónimo gallego no es nueva. Desde hace años la impulsa el IES Rafael Dieste a través de la campaña "Aquí también se habla". "La restitución es una victoria popular que fue impulsada por la juventud estudiantil gallega", han señalado desde este colectivo, que ha promovido distintas acciones de sensibilización en el entorno de Riazor.

En paralelo, existen precedentes en el ámbito institucional. El Ayuntamiento coruñés rebautizó recientemente una de sus vías como Ronda Real Club Deportivo de La Coruña, incorporando la forma adaptada al nombre del club en el espacio público.

Un cambio en pleno 120 aniversario

Todo ello se produce, además, en un año simbólico para la entidad. Fundado en 1906 y constituido oficialmente en 1907 como Club Deportivo de La Coruña, el equipo recibió en 1909 el título de "Real" por parte de Alfonso XIII, adoptando desde 1911 la denominación que ha mantenido hasta la actualidad, precisamente cuando celebra su 120 aniversario.

El posible cambio se enmarca también en un proceso más amplio impulsado por la Xunta de Galicia, que ha promovido la actualización del nomenclátor autonómico con el aval de la Real Academia Galega. Esta revisión afecta a miles de topónimos en toda la comunidad y da cobertura legal a iniciativas de adaptación como la que estudia ahora el Deportivo.