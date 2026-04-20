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España

El momento de la cogida de Morante en la Maestranza

El diestro ha sufrido una cogida grave en su tercera tarde en la Feria de Abril, después de dos tardes de gloria en su vuelta a los ruedos.

El diestro ha sufrido una cogida grave en su tercera tarde en la Feria de Abril, después de dos tardes de gloria en su vuelta a los ruedos.

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