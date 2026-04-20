El olvidado Puigdemont llama "sinvergüenza" a Sánchez por la cumbre izquierdista en Barcelona

Carles Puigdemont se acuerda ahora, a poco más de un año para que concluya la legislatura, de cuando no le habría comprado a Pedro Sánchez ni un coche de segunda mano. Así lo dijo semanas antes de pactar con Sánchez la investidura a cambio de la ley de amnistía y una agenda de traspasos de competencias y recursos a Cataluña. El interlocutor socialista fue Santos Cerdán, entonces mano derecha de Pedro Sánchez para ese tipo de gestiones.

Sustanciada la investidura y aprobada la ley de amnistía que de momento no alcanza a Puigdemont, comenzó la negociación Gobierno-Junts en Suiza con un diplomático salvadoreño como "verificador" y Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero como enviados de Pedro Sánchez. Pero todo eso es historia. Puigdemont se enfadó porque el Gobierno no le acababa de traspasar las competencias de inmigración a la Generalidad y después la corrupción impactó de pleno en Cerdán y Zapatero. A esas alturas, Puigdemont ya había suspendido las negociaciones.

El prófugo olvidado en Waterloo ha perdido influencia en la gobernabilidad. Ha derrochado gran cantidad de munición política y sigue en una especie de limbo a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determine si la ley de amnistía se ajusta al derecho europeo y a la decisión final del Tribunal Constitucional en España. Espera estar en España para el 1 de octubre, fecha en la que se cumplirán nueve años del golpe de Estado que encabezó junto a Oriol Junqueras.

Mientras tanto, escribe notas en X sobre Sánchez y la izquierda española, a la que considera más enemiga de Cataluña que la derecha española. Es como si se hubiera caído del caballo. La semana pasada arremetió contra Sánchez por su viaje a China y el fin de semana volvió por esos fueros a cuenta de la cumbre de la izquierda en Barcelona liderada por Sánchez y con Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum entre otros dirigentes.

La perspectiva separatista

Así arranca el texto de Puigdemont: "En el país más apaleado por la 'democracia española', en el país donde vive la gente más perseguida por el Estado profundo, en la ciudad donde se han producido durante años las manifestaciones pacíficas más grandes de toda la Unión Europea pidiendo independencia y democracia, en el único lugar donde España ha disuelto un Parlamento a golpe de decreto y destituido todo un gobierno, encarcelando activistas, manifestantes y líderes políticos y sociales... tienen la poca vergüenza de venir a presumir ante unos cuantos líderes internacionales, todos de la misma cuerda, para hablarnos de democracia y progreso".

Puigdemont reprocha también a Sánchez que el PSOE y el PSC se manifestaron "al lado de la derecha y ultraderecha franquista" en octubre de 2017, que apoyara la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalidad y lamenta que "la Cataluña progresista no ha sido invitada a este festival de vanidades". "Es la Cataluña que defendió ante las porras españolas los derechos que cualquier progresista del mundo defiende y quiere defender", añade el líder de Junts.

Sin protestas independentistas

Además, considera que esa Cataluña "ha sido deliberadamente tapada y silenciada por sus representantes institucionales, que han exhibido delante de nuestras narices la desvergonzada 'normalidad del gobierno de todos'". El 'gobierno de todos' es la cantinela del presidente de la Generalidad, Salvador Illa, que irrita profundamente a los dirigentes de Junts. En cuanto a la Cataluña "tapada y silenciada", Puigdemont respira por la herida de la decadencia del movimiento separatista, incapaz no sólo de convocar protestas durante la cumbre de Barcelona sino de apostar medio centenar de personas delante de un consulado con pancartas a favor del "exiliado" Puigdemont.

Y es que mientras la izquierda internacional convocada por Pedro Sánchez en Barcelona discutía planes para hacer frente a Donald Trump, ni entre los ponentes ni en la calle apareció el tema del procés, la independencia de Cataluña o la situación procesal de Puigdemont.

En ese contexto, casi le hizo un favor a Puigdemont la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz cuando calificó a Junts de "clasista" y "racista", otro mensaje que soliviantó al prófugo casi tanto como que Sánchez no corrigiera a la cabeza más visible de Sumar, con pie y medio fuera de la política. Y ahora, la cumbre sanchista en una Barcelona identificada con España por todos los dirigentes internacionales participantes en el evento.

Prueba de la pérdida de capacidad de convocatoria del independentismo es la situación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que este mismo fin de semana ratificaba a Lluís Llach como presidente tras unas elecciones internas en las que había más puestos a cubrir que candidatos.