La defensa de Koldo García, liderada por Leticia de la Hoz, ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que pide una nueva declaración como testigo que debe ser presencial de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Una petición que se realiza después de que se publicara un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que certifica la relación de la expresidenta balear con la trama corrupta en relación con la compra-venta de material sanitario durante la pandemia del covid-19.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso fueron aceptados como testigos del primer juicio a la trama Koldo por estar al frente de administraciones que compraron mascarillas a Solcuiones de Gestión durante la pandemia. Ambos pidieron declarar por escrito para evitar la fotografía en el Tribunal Supremo y ser vinculados a la trama; una petición que aceptó el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Koldo pide de nuevo que se suspenda el juicio; a la vez, pide al Alto Tribunal que, si no se suspende la vista oral, se realice una segunda declaración de Armengol. Esta, según expone de forma explícita el documento, no debe ser por escrito, después de que en la primera declaración de ambos dirigentes socialistas, ni las defensas ni las acusaciones populares pudieran realizar preguntas a los testigos.

"Esta parte solicita, al amparo de lo dispuesto en el artículo 729.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se acuerde la incorporación a la causa del Informe número 62/2026, por cuanto dicho informe contradice y desvirtúa en aspectos esenciales el contenido del informe pericial anteriormente obrante en autos sobre el que declaró Dña. Francina Armengol, generando así una contradicción probatoria de entidad suficiente para comprometer la fiabilidad del testimonio ya prestado.", asevera el documento explicando que el nuevo informe de la UCO aporta más información acerca de la relación de Armengol con la trama.

Por ello, subraya que el "citado informe evidencia una discordancia sustancial con las manifestaciones realizadas por la referida testigo en su anterior comparecencia", es decir, que evidencia que la versión que Armengol expuso en su declaración por escrito, no es fiel a la realidad.

"Esta parte interesa igualmente que se proceda a la citación de Dña. Francina Armengol a fin de que preste nueva declaración en presencia del Tribunal, con asistencia de todas las partes y plena observancia del principio de contradicción, y que dicha declaración se practique de forma presencial, por las razones ya expuestas y desarrolladas en el recurso de súplica formulado por esta representación con fecha 30 de marzo de 2026, al que nos remitimos íntegramente", continúa el escrito.

En este sentido, la defensa de Koldo advierte de que, si se le niega esta nueva petición, el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta estaría causando una "indefensión material" a su representado vulnerando el derecho a la defensa de Koldo García.

Pide la nulidad del juicio

Aun así, el escrito ahonda en una reiterada petición de la defensa del exasesor ministerial, que es la de anular el presente juicio oral. La defensa entiende que hay riesgo de quiebra en la continencia de la causa. Es decir, que, al encontrarse el caso dividido en numerosas ramificaciones y siendo la mayoría de ellas investigadas en la Audiencia Nacional, podría existir una contradicción en las futuribles sentencias.

Asimismo, la defensa ha invocado en numerosas ocasiones que se está vulnerando su derecho a la defensa por no disponer del material incautado en casa del exasesor ministerial cuando se produjo su detención. Estas vías de nulidad han sido rechazadas por el Supremo; por lo que la defensa interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

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