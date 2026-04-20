La Guardia Civil investiga el acoso de tres furgonetas de presuntos aficionados de la Real Sociedad a hinchas del Atleti

La Guardia Civil de Badajoz se encuentra investigando los hechos ocurridos en la A-66 en Mérida por posible conducción temeraria y acoso en la vía pública de unos aficionados presuntamente de la Real Sociedad hacia otros del Atlético de Madrid. De momento no se han producido detenciones ni identificaciones oficiales.

El suceso ocurrió en la tarde del domingo, mientras se producía la vuelta de Sevilla de muchos aficionados que se desplazaron a animar a sus respectivos equipos en la final de la Copa del Rey entre el conjunto vasco y los rojiblancos. Según ha confirmado la Guardia Civil a El Periódico de Extremadura: "Hay una investigación abierta para determinar la posible infracción penal o administrativa" y "está por determinar la hora exacta".

Lo importa es llegar no? @guardiacivil pues ya pueden quitar a esta gentuza de la carretera y denunciarles!! Tienen un largo camino para hacerlo ACTUEN pic.twitter.com/6OZCv62rtR — Sandra G. L. (@sandrii_03) April 19, 2026

En las imágenes se aprecia cómo tres furgonetas de color negro realizan maniobras peligrosas alrededor de otro vehículo que portaba una bandera con los colores de España y el Atlético de Madrid e incluso intentan sacarlo de la carretera. Según el testimonio de Sandra a los medios, una de las personas que grabó la situación, las furgonetas negras realizaron un "sándwich" alrededor de la autocaravana durante aproximadamente diez minutos.

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Además, en un instante, uno de los vehículos abrió la puerta lateral para increpar. "A nosotros nos han mirado mal", señaló la denunciante, que confesó que vivieron momentos de auténtico pánico: "Ya íbamos cagados de miedo porque nos han visto grabar y nos hemos tenido que parar en una vía de servicio para que pasaran".

Por último, Sandra mostró su disposición a colaborar con las autoridades en el caso de que así lo requirieran: "No tengo ningún problema en denunciar a la banda impresentable".