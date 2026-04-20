Los ayuntamientos de EH Bildu vetan al furgón de la Policía que emite DNI

La delegada del Gobierno en el País Vasco, la socialista Marisol Garmendia, ha comparecido este lunes para hacer balance del primer año del Vehículo Integral de Documentación de la Policía Nacional trabajando en el País Vasco.

El furgón, cuya misión es emitir DNI y pasaportes en pueblos evitando al ciudadano tener que desplazarse a una comisaría, ha expedido un total de 6.881 DNI y 2.551 pasaportes en 77 localidades vascas desde que inició su andadura en dicha comunidad autónoma en Ermua, el 8 de abril de 2024.

Sin embargo, hay pueblos por los que no ha podido pasar: según ha reveló la propia Garmendia, ayuntamientos gestionados por EH Bildu han privado "por prejuicios políticos a la ciudadanía de este servicio ofrecido por la Policía Nacional que beneficia de forma sustancial a muchos vascos, sobre todo a aquellos con dificultades para desplazarse".

Tímido reproche de la Delegación del Gobierno

Garmendia ha incidido en que la acogida y el funcionamiento han resultado ser muy positivos, a pesar de las "reticencias" mostradas por algunos ayuntamientos para solicitar que el vehículo acuda a sus poblaciones. Estas reticencias, ha explicado, se han dado sobre todo en Guipúzcoa, donde EH Bildu gobierna en más de 50 municipios por lo que la delegada del Gobierno ha lamentado que alcaldes y alcaldesas de EH Bildu "priven a sus ciudadanos de este servicio" ofrecido por la Policía Nacional ya que, a su juicio, "el servicio público debe estar por encima de los prejuicios políticos sin fundamento".

De hecho, solo dos de los municipios gestionados por EH Bildu (Mondragón y Tolosa) han solicitado hasta la fecha disponer del servicio ofrecido por el Vidoc.

La delegada ha celebrado que hasta la fecha "numerosas localidades de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa hayan solicitado el desplazamiento del Vidoc que, mediante las citas concertadas a través de sus respectivos ayuntamientos, han tramitado la nada desdeñable cantidad de 9.432 documentos entre DNI y pasaportes".

En total, se han producido más de 260 salidas de los tres vehículos habilitados. Muchos municipios, ha añadido, optan por repetir la visita del Vidoc para satisfacer la alta demanda de sus vecinos.