Montero da explicaciones, Pedro Sánchez eleva el tono y Andalucía se juega la mayoría

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Comparecencia en el Senado

María Jesús Montero comparece hoy en el Senado, en la Comisión de Investigación sobre la SEPI. A pesar de intentar frenar su citación, la exvicepresidenta deberá dar explicaciones sobre los numerosos rescates a determinadas empresas, entre ellas, las compañías Air Europa y Plus Ultra, por parte del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. El Partido Popular señala a Montero como principal responsable. Una comparecencia que se produce a las puertas de la campaña electoral en Andalucía.

Fin al acuerdo

En Andalucía, Pedro Sánchez ha acompañado a María Jesús Montero en un acto de precampaña. El presidente del Gobierno ha vuelto a levantar el "no a la guerra", anunciando que este martes el Ejecutivo pedirá a Bruselas que rompa su acuerdo con Israel. Mientras, la candidata socialista ha elogiado a Sánchez, al que ha calificado como referente internacional, a pesar de agrandar aún más la tensión con EEUU y con el país hebreo.

Elecciones Andalucía

En Córdoba, Feijóo, junto a Juanma Moreno, ha reivindicado revalidar la mayoría absoluta para que Andalucía siga siendo una región estable. El presidente del PP ha pedido trabajar hasta el último momento para conseguir esos resultados frente a un PSOE con un nivel de "corrupción insoportable". Por su parte, el candidato popular ha denunciado el abandono del Gobierno en la Junta y la intención de Montero de "freír a impuestos a los andaluces" tal y como ha hecho a nivel nacional.

Juicio por la muerte de Maradona

En Argentina arranca el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona después del proceso iniciado el año pasado. 7 profesionales médicos serán juzgados por el presunto homicidio del jugador. Nuevos audios de su neurocirujano, Leopoldo Luque, confirman la estrategia que siguieron para convencer a sus hijas de que su padre fuese internado en casa. El nuevo proceso está previsto que se alargue durante al menos tres meses. Se espera que más de 120 personas sean citadas como testigos.

Fallecimiento de Víctor Eloy López

Este fin de semana nos ha dejado Víctor Eloy López, uno de los directores de orquesta con mayor proyección internacional de la nueva generación española. El músico malagueño de 43 años ha fallecido a causa de un cáncer que padecía desde hace un año. Su versatilidad le había llevado a trabajar junto a grandes nombres de la música como Paco de Lucía, Raphael o Isabel Pantoja. Como director de ópera y zarzuela llegó a superar las trescientas representaciones con títulos como Luisa Fernanda o La Corte del Faraón.