Muere un inspector de la Policía Nacional tras dispararse por accidente su arma reglamentaria

Un agente de la Policía Nacional, quien fuera miembro, entre otras unidades, del GEO (Grupo Especial de Operaciones), ha perdido la vida en las últimas horas tras sufrir un disparo de forma accidental de su propia arma reglamentaria. El suceso, que ha tenido lugar este fin de semana en Guadalajara, se está investigando, aunque se ha descartado desde un inicio la participación de terceras personas.

El agente, identificado como el inspector Luis A., de 48 años, estaba actualmente encuadrado en la Brigada Operativa de Apoyo (BOA), una unidad especializada del cuerpo, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), encargada de dar soporte logístico y operativo técnico a otras unidades policiales, además de al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), llevando a cabo misiones de inteligencia o investigaciones especiales.

Los investigadores están tomando declaración a todos los agentes que se encontraban en las dependencias policiales donde ocurrieron los hechos en ese momento. Se trata de dilucidar si el incidente se produjo cuando entraba en un vehículo corporativo (con el arma cargada y sin seguro) o cuando metía la misma en su funda reglamentaria (con el arma cargada y sin seguro) para salir del edificio oficial para acceder al vehículo.

Lo que sí está claro es que el arma se disparó por accidente y que la bala le seccionó la arteria femoral. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, la gravedad de la herida fue incompatible con la vida. Los equipos médicos desplazados al lugar no pudieron reanimarle, certificándose su fallecimiento pocos minutos después.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado a primera hora de este lunes la muerte por disparo accidental. "El arma se accionó de manera fortuita cuando el agente la portaba sujeta en la pierna. Fue un accidente y hasta ahí es donde puedo decir", ha explicado en declaraciones recogidas por la agencia EFE.