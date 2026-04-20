Nuevo desastre de Renfe en Galicia: sin maquinistas y con más de 2.000 pasajeros afectados

Renfe se ha visto obligada a suprimir hasta nueve servicios de Media Distancia programados para este lunes, 20 de abril, en el corredor gallego. El motivo principal ha sido la ausencia simultánea de cuatro maquinistas que tienen su base operativa en la ciudad de Vigo. Esta falta de personal, que se ha producido de manera repentina, ha imposibilitado la ejecución habitual de los turnos de trabajo que ya estaban perfectamente planificados para la jornada.

A pesar de los múltiples intentos de la compañía por reorganizar los cuadrantes y reubicar a otro personal disponible, la premura de la situación ha impedido restablecer la normalidad en la malla ferroviaria. Para tratar de minimizar el impacto sobre los viajeros que se desplazan habitualmente por este importante nudo de comunicaciones de Galicia, Renfe ha organizado un plan alternativo de transporte mediante el uso de autobuses. De este modo, se busca garantizar la movilidad de los usuarios afectados. Asimismo, la compañía ha decidido reforzar la atención al cliente en las principales estaciones del recorrido, con el objetivo de informar de primera mano sobre los cambios y orientar a los pasajeros hacia los autocares fletados.

El corredor ferroviario afectado, conocido comúnmente como el Eje Atlántico, es una de las rutas con mayor demanda de la región, ya que conecta de forma rápida y directa núcleos urbanos clave. En concreto, los servicios suprimidos durante este lunes incluyen trenes que unen Vigo y La Coruña, pasando por localidades intermedias de gran afluencia. Las conexiones canceladas abarcan diversas franjas horarias, desde la madrugada hasta la noche, afectando a la rutina diaria de multitud de estudiantes y trabajadores.

La lista exacta de los trayectos suprimidos detalla nueve viajes específicos. En sentido hacia el norte, se han cancelado el tren que parte a las 05:08 horas y el de las 08:00 horas desde Vigo hacia La Coruña, así como el de las 10:35 horas. En sentido inverso, no circularán los convoyes con salida desde la ciudad herculina a las 08:00, 11:06 y 14:05 horas. Por otro lado, también han sufrido alteraciones los recorridos más cortos, suprimiéndose el tren de las 17:16 horas entre Vigo y Santiago de Compostela, además de la conexión de las 19:10 entre la capital gallega y Villagarcía de Arosa, y el regreso desde esta última estación a las 20:35 horas.

El Gobierno autonómico pide explicaciones

La cancelación de estos nueve trenes ha dejado a los usuarios sin un total de 2.100 plazas disponibles. El consejero de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, ha cuestionado duramente el supuesto plan de mejora anunciado por Renfe para el refuerzo de los servicios de media distancia en la comunidad autónoma. En concreto, las deficiencias se concentran en el denominado Eje Atlántico.

Durante unas declaraciones a los medios de comunicación en Arteixo, el dirigente autonómico no ha ocultado su malestar por la actitud del Gobierno central y de la propia compañía ferroviaria. Calvo ha recordado que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, visitó Galicia el pasado viernes y desaprovechó una oportunidad inmejorable para abordar los problemas de movilidad con la Administración autonómica. En dicha visita, el máximo responsable de la operadora eludió dar respuesta a las múltiples cuestiones planteadas por la institución, que lleva meses exigiendo transparencia y un cronograma claro de actuaciones para solucionar el caos ferroviario.

Según el consejero el pretendido plan de mejora que vende el Ministerio de Transportes "parece que no convence ni siquiera a los propios ferroviarios o a los maquinistas", en referencia a los constantes problemas logísticos y de personal que sufre la red en el noroeste peninsular y que castigan de forma recurrente a los viajeros gallegos. Ante esta situación de abandono institucional, el Gobierno autonómico ha vuelto a alzar la voz para exigir a la operadora pública un incremento real de las frecuencias y las plazas disponibles.

Las deficiencias en la conexión ferroviaria del Eje Atlántico se enmarcan en una larga lista de agravios en materia de infraestructuras que padece la región. La falta de maquinistas, la obsolescencia de parte del material rodante y las incidencias continuas han convertido los desplazamientos diarios de miles de trabajadores y estudiantes en una auténtica odisea. Por ello, el Gobierno regional insiste en que las promesas vacías y los anuncios mediáticos no son suficientes, reclamando hechos concretos y una gestión eficiente que devuelva a los ciudadanos un medio de transporte fiable y acorde a las necesidades actuales.