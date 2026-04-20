Peramato maniobra para dinamitar el pacto de Aldama con Anticorrupción

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, está maniobrando para dinamitar el pacto de colaboración del empresario Víctor de Aldama con la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la trama Koldo.

El Tribunal Supremo está celebrando este mes de abril el primer juicio sobre la trama corrupta. Durante la audiencia previa que tuvo lugar a mediados de febrero, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón dejaba abierta la puerta a que Aldama no entrase en prisión tras su confesión. En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicitó 7 años de prisión para el propio Aldama tras apreciar una atenuante por colaborar con la justicia frente a los 24 años de cárcel y los 19 y medio respectivamente que solicitó para los otros dos acusados, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "la fiscal general del Estado Teresa Peramato está presionando a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón para boicotear el pacto de colaboración con la justicia que puso en marcha Aldama con su abogado José Antonio Choclán desde que declaró por primera vez sobre la trama Koldo en noviembre de 2024 ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Dicha declaración del empresario posibilitó su excarcelación que había acordado el magistrado Santiago Pedraz en el marco de la trama Hidrocarburos".

"Peramato está presionando a Anticorrupción y ahora más que nunca hay que hacer valer la autonomía del departamento que dirige Luzón. Existe un peligro real de que la fiscal general dé al trasto con este acuerdo de colaboración para limpiar la corrupción", añaden.

Cabe destacar que Anticorrupción siempre ha dejado claro que no se ha firmado ningún acuerdo de colaboración por escrito con Aldama y que sólo se está investigando y valorando toda la información que ha ido desvelando y que ha sido clave para la instrucción desde que el empresario comenzó a colaborar.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "la fiscal general quiere boicotear la colaboración de Aldama porque si se da credibilidad a su testimonio y a su información, se estaría admitiendo y reconociendo la corrupción que salpica de lleno al Gobierno y al PSOE de Pedro Sánchez. Peramato quiere evitarlo a toda costa".

"La declaración de Aldama como acusado en el juicio de la trama Koldo fijada inicialmente para el próximo 29 de abril va a ser fundamental. Hasta el momento, muchos de los testigos se han mostrado muy esquivos ante el tribunal aprovechando que están investigados en otras causas en la Audiencia Nacional. En este contexto, las palabras de Aldama en el Supremo pueden ser determinantes para la condena de Ábalos y Koldo", concluyen.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Aldama puede evitar el ingreso en prisión

Durante su intervención en la audiencia preliminar sobre el juicio de la trama Koldo en febrero, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón hacía referencia a una posible rebaja en la petición de pena a Aldama en estos términos: "Ese premio, esa menor pena, es la que establece imperativamente el Código Penal en el artículo 21. La discusión puede estar entre si esa colaboración es cualificada o determina la atenuante como muy cualificada o no, pero con carácter previo, desde luego, a la celebración del juicio oral, esto me parece que no era oportuno".

Anticorrupción tendrá que estudiar si la colaboración de Aldama con la justicia constituye una atenuante cualificada, rebajando un grado su petición de pena, o bien muy cualificada, bajando la petición de condena hasta dos grados. Si la Fiscalía rebaja solo un grado la petición de penas por los delitos de organización criminal y delito continuado de cohecho, ninguno de los dos delitos sería penado con más de dos años y, por tanto, Aldama no entraría en prisión. No obstante, si Anticorrupción baja dos grados, es posible que ni la suma de ambos delitos superara los dos años.

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