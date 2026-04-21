La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase) presentará al proceso de regularización solicitudes de personas saharauis con el procedimiento de apatridia abierto y ha avisado de que, en caso de denegación, acudirá a los tribunales.

Así lo ha puesto de manifiesto la abogada y secretaria de Aprase, Fatma El Galia, en declaraciones a Europa Press, que ha lamentado la "discriminación" a las personas saharauis del Real Decreto de la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Los apátridas estaban mencionados en anteriores borradores del Real Decreto. Si bien, el Consejo de Estado, en su dictamen sobre el texto, pedía retirar esta mención específica junto con los solicitantes de protección internacional y recordaba que el ordenamiento jurídico español contiene una regulación específica de la situación o estatuto de apátrida, distinta de la que figura en el grupo normativo aplicable a la extranjería.

La modificación introducida tras el dictamen del Consejo de Estado no afecta a la inclusión de los saharauis, sino a la posibilidad de compatibilizar dos procedimientos: la regularización y el reconocimiento del estatuto de apátrida, que en un 90% corresponde a saharauis en España. En este sentido, Fatma El Galia ha explicado que el "gran problema" que tienen los solicitantes de apátrida son dos: que el procedimiento "no funciona" y que "no tienen garantías mientras están esperando ese proceso".

"Primero, que el procedimiento de apatridia no funciona. No funciona en España. Por mucho que quieran pintárnoslo de otra forma, no funciona. Una solicitud tarda de media dos o tres años. Ha habido personas que han esperado hasta cuatro años", ha asegurado.

A su juicio, la "solución" para que funcione es que se pongan "medios humanos y materiales" para que las solicitudes se resuelvan conforme a la ley. "Si al solicitante de apátrida tú le concedes esa autorización de residencia que va unida al estatuto, pues se garantizan sus derechos. Esa persona puede hacer una vida normal en España, pero no ser una carga para el Estado ni para su familia mientras está esperando esa respuesta de la Administración", ha argumentado.

En esta misma línea, ha indicado que, como juristas, se preguntan cuál es el motivo que ha llevado a "discriminar" a este colectivo en la regularización, que ha tildado de "necesaria" y "oportunidad única" para "muchísimos migrantes".

Respecto a los saharauis, ha precisado que son personas "totalmente integradas", pero que están en un "limbo jurídico" porque "están impedidos mientras están esperando esa resolución". "Dentro del colectivo de inmigrantes tenemos un colectivo que es específico, que es especial que, además, se le está maltratando desde la Administración. Y aún así se aprueba una regularización de la que se les excluye. La indignación es mayúscula", ha recalcado.

La abogada también ha apuntado que la asociación va a presentar la solicitud de regularización de una persona con el estatuto de apátrida en trámite desde hace un año y medio.

"Dependiendo de la respuesta que nos dé la Administración, por supuesto que iremos a vía contenciosa, porque entendemos que allí es donde se puede alegar que hay una clara discriminación, esperando siempre y siendo cautos para ver la argumentación", ha detallado. Del mismo modo, ha precisado que han solicitado los antecedentes penales de esta persona y que están a la espera de que se expida y que sea legalizado en Argelia.

Preguntada por si la asociación se ha planteado registrar una queja sobre esta cuestión al Defensor del Pueblo, ha indicado que pensaron en adherirse a alguna asociación o algún organismo que hubiera denunciado el Real Decreto, pero ha agregado que, finalmente, llegaron a la conclusión de que la mejor vía era la elegida.

"Respecto al Defensor del Pueblo, probablemente hagamos algo. No te digo que no se vaya a hacer, pero lo que vemos más efectivo es esto, hacer la solicitud de la autorización de residencia y ver en base a qué se va a denegar esto", ha argumentado.

Además, ha aconsejado que las personas saharauis no renuncien a su proceso de apátrida. "Entendemos que si se renuncia a ello, la persona estaría en una absoluta situación de indefensión, porque estamos hablando de personas que no tienen nacionalidad reconocida", ha expuesto.

Fatma El Galia ha aseverado que la protección del estatuto de apátrida es "fundamental" para estas personas y ha añadido que "sería temerario aconsejarle que renuncie, porque su situación jurídica en cuanto a la nacionalidad, su estatus sigue siendo eso, el de apátrida, pero entendemos que no debe de ser un impedimento para que pueda acceder a esta regularización".

En cuanto a la regularización, la abogada ha indicado que este procedimiento "no haría más que concederle una autorización de residencia provisional que le permitiría disfrutar de derechos básicos como el derecho al trabajo, mientras está esperando que se le reconozca como persona apátrida en España".