El empresario Víctor de Aldama prepara una "declaración demoledora" contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el juicio de la trama Koldo.

El Tribunal Supremo está celebrando este mes de abril el primer juicio sobre la trama corrupta. Durante la audiencia previa que tuvo lugar a mediados de febrero, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón dejaba abierta la puerta a que Aldama no entrase en prisión tras su confesión. En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicitó 7 años de prisión para el propio Aldama tras apreciar una atenuante por colaborar con la justicia frente a los 24 años de cárcel y los 19 y medio que solicitó para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, respectivamente. La declaración de Aldama como acusado en el juicio de la trama Koldo está fijada inicialmente para el próximo 29 de abril.

Fuentes del entorno de Aldama consultadas por Libertad Digital afirman que "Víctor de Aldama prepara una declaración demoledora junto a su abogado José Antonio Choclán para los intereses del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez. La comparecencia prevista para la próxima semana podría extenderse durante la mañana y la tarde, ya que responderá a todas las partes del procedimiento. El 29 de abril es la fecha fijada también para las declaraciones de los otros dos acusados, Ábalos y Koldo".

"Va a ser una comparecencia que va a servir para atar todos los cabos y ensamblar todas las piezas de la trama corrupta que se han puesto encima de la mesa a lo largo de la vista oral. Aldama va a contextualizar cómo la organización criminal estaba integrada en el propio Gobierno de Sánchez y no al margen de él", añaden.

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Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "la declaración de Aldama como acusado va a ser determinante. Hasta el momento, muchos de los testigos se han mostrado muy esquivos ante el tribunal aprovechando que están investigados en otras causas en la Audiencia Nacional. En este contexto, las palabras de Aldama en el Supremo pueden ser definitivas para las posibles condenas de Ábalos y Koldo".

"Aldama tiene previsto desmontar el testimonio de la empresaria Carmen Pano durante el juicio de la trama Koldo donde aseguró que llevó dinero a la sede del PSOE en la calle Ferraz en bolsas de plástico que le había entregado previamente el propio Aldama. También va a desmontar el testimonio de otras declaraciones testificales de empresarios salpicados en la trama corrupta como Manuel Contreras del Grupo Azvi", subrayan.

"El empresario es plenamente consciente que de su declaración en el Supremo depende la posibilidad de librarse de ingresar en prisión por su papel en la trama corrupta. Por ello, no va a defraudar las expectativas creadas y va a aprovechar su oportunidad", concluyen.

Peramato maniobra para boicotear el pacto

Tal y como publicó este diario, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, está maniobrando para dinamitar el pacto de colaboración del empresario Víctor de Aldama con la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón en el marco de la trama Koldo. Aldama puso en marcha este pacto no escrito desde que declaró por primera vez sobre la trama Koldo en noviembre de 2024 ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Dicha declaración del empresario posibilitó su excarcelación que había acordado el magistrado Santiago Pedraz en el marco de la trama Hidrocarburos.

"Existe un peligro real de que la fiscal general dé al traste con este acuerdo de colaboración para limpiar la corrupción. La fiscal general quiere boicotear el pacto de Aldama porque si se da credibilidad a su testimonio y a su información, se estaría admitiendo y reconociendo la corrupción que salpica de lleno al Gobierno y al PSOE de Pedro Sánchez. Peramato quiere evitarlo a toda costa", afirmaban.

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