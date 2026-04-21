La Guardia Civil de Badajoz ha detenido a un par de ocupantes de tres furgonetas que acosaron, realizando peligrosas maniobras, a unos aficionados del Atlético de Madrid en el viaje de vuelta desde Sevilla en la A-66 de Mérida.

Los integrantes, aficionados de la Real Sociedad, intentaron sacar de la carretera al vehículo generando temor entre los testigos que presenciaron el momento y comunicaron a la Benemérita la situación.

La Guardia Civil detuvo a los radicales de la Real Sociedad que intentaron sacar de la via a una furgoneta del Atlético de Madrid en Badajoz. Provocar un accidente por llevar la bandera de España. Que caiga todo el peso de la ley. 👮‍♂️⚖️ pic.twitter.com/dZbifucdAa — Jusapol Madrid (@jusapolmadrid) April 21, 2026

La intercepción de los infractores se produjo en el kilómetro 627 en sentido Gijón. Las dos personas detenidas, vecinos de País Vasco y mayores de edad, ya están en libertad.

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Según ha declarado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, serán investigados "por la vía penal", tras ser detenidos "en Mérida tras paralizarse a una furgoneta", ya que "se pone en riesgo la vida de otra persona y es una irresponsabilidad".

Momentos de pánico

Sandra fue una de las testigos que comunicó la situación en carretera y grabó el instante en el que se puede ver incluso a uno de los vehículos abrir la puerta lateral para increpar. Además, confesó a los medios de comunicación que vivieron momentos de pánico porque "a nosotros nos han mirado mal".

Igualmente, la denunciante mostró su disposición a colaborar con las autoridades en el caso de que así se lo pidieran: "No tengo ningún problema en denunciar a la banda impresentable".