La Guardia Civil de Badajoz ha detenido a un par de ocupantes de tres furgonetas que acosaron, realizando peligrosas maniobras, a unos aficionados del Atlético de Madrid en el viaje de vuelta desde Sevilla en la A-66 de Mérida.
Los integrantes, aficionados de la Real Sociedad, intentaron sacar de la carretera al vehículo generando temor entre los testigos que presenciaron el momento y comunicaron a la Benemérita la situación.
La Guardia Civil detuvo a los radicales de la Real Sociedad que intentaron sacar de la via a una furgoneta del Atlético de Madrid en Badajoz.
Provocar un accidente por llevar la bandera de España.
Que caiga todo el peso de la ley. 👮♂️⚖️ pic.twitter.com/dZbifucdAa— Jusapol Madrid (@jusapolmadrid) April 21, 2026
La intercepción de los infractores se produjo en el kilómetro 627 en sentido Gijón. Las dos personas detenidas, vecinos de País Vasco y mayores de edad, ya están en libertad.
Según ha declarado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, serán investigados "por la vía penal", tras ser detenidos "en Mérida tras paralizarse a una furgoneta", ya que "se pone en riesgo la vida de otra persona y es una irresponsabilidad".
Momentos de pánico
Sandra fue una de las testigos que comunicó la situación en carretera y grabó el instante en el que se puede ver incluso a uno de los vehículos abrir la puerta lateral para increpar. Además, confesó a los medios de comunicación que vivieron momentos de pánico porque "a nosotros nos han mirado mal".
Igualmente, la denunciante mostró su disposición a colaborar con las autoridades en el caso de que así se lo pidieran: "No tengo ningún problema en denunciar a la banda impresentable".