El Consejo de Europa coloca los casos de Begoña Gómez y David Sánchez en el foco internacional

El Consejo de Europa ha emitido una severa advertencia a nuestro país que pone contra las cuerdas el relato oficial de Moncloa. Según ha desvelado el diario ABC, un informe preliminar elaborado por este influyente organismo señala en sus primeras conclusiones de forma categórica la "urgente necesidad" de implementar una verdadera estrategia anticorrupción en el ámbito nacional. Este documento supone un durísimo varapalo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que eleva definitivamente a la esfera internacional los presuntos escándalos y tramas que acorralan a su entorno familiar y político más cercano.

En concreto, este organismo —principal organización de derechos humanos del continente que tiene el objetivo de promover la democracia y el Estado de derecho en Europa— ha decidido poner la lupa sobre los procedimientos judiciales que involucran directamente a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.

Ambos casos darían así un salto cualitativo al trascender nuestras fronteras, generando una profunda y visible inquietud en Europa por la actual deriva institucional de nuestro país. La atención que ahora se presta a nivel internacional desmonta por completo la estrategia de defensa del líder socialista, que hasta ahora ha tratado de minimizar el tremendo impacto de estas causas judiciales limitándolas a una supuesta campaña de fango, bulos y desprestigio interno organizada por la ultraderecha.

El caso de la esposa del presidente reviste una especial gravedad jurídica y política. Hace apenas unas horas, la acusación particular solicitó un total de 24 años de cárcel para ella por los cuatro graves delitos que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, le imputa en el marco de sus negocios privados. Además, esta misma acusación ha exigido de manera formal que el propio Pedro Sánchez comparezca para declarar en el juicio oral y que se proceda a la inmediata retirada del pasaporte de la investigada para evitar un posible riesgo de fuga. La inclusión explícita de esta trama en el escrutinio europeo confirma que estas irregularidades ya no pasarían desapercibidas en Estrasburgo, donde tiene la sede el Consejo de Europa.

Además de los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, el memorándum, que lleva estudiando el caso español desde el pasado 30 de septiembre, hace referencia a los casos de Koldo, Ábalos y Cerdán, Montoro, Gürtel, Kitchen, caso de los ERE y el del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Por otro lado, el informe del organismo refleja una alarma cada vez mayor por los continuos y furibundos ataques a los jueces que se vierten habitualmente desde la tribuna del Congreso, medios de comunicación y redes sociales por parte de miembros del Gobierno y de sus socios parlamentarios separatistas. Las maniobras orquestadas para amedrentar y coaccionar a los magistrados que se atreven a investigar la corrupción en el seno del socialismo y en la familia del presidente no han quedado en el ámbito doméstico. Europa asiste con evidente estupefacción a esta campaña sistemática de señalamiento público, consciente de que este tipo de prácticas socavan gravemente la separación de poderes y dinamitan los cimientos del Estado de derecho.

La contundente exigencia de una estrategia firme e independiente contra la corrupción choca frontalmente con la agenda de un gabinete que parece estar más centrado en asegurar su propia supervivencia política que en rendir cuentas ante los ciudadanos. El enorme descrédito institucional y las intolerables presiones a los tribunales de justicia acaparan cada vez más protagonismo en Europa, algo que no pasa desapercibido para los organismos europeos.

En el memorándum provisional, de 12 páginas, al que ha tenido acceso ABC, se avisa de "la necesidad de mantener la autoridad del Poder Judicial", lo que "exige protegerlos contra ataques gravemente perjudiciales que, en esencia, carecen de fundamento".