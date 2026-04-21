Nuevo contratiempo relacionado con la corrupción para los socialistas en Cataluña. El jefe de gabinete del presidente de la Generalidad, Salvador Illa, está siendo investigado en un caso de posibles irregularidades en los contratos de limpieza y mantenimiento de las calles en Esparraguera (Barcelona), localidad de la que fue alcalde el estrecho colaborador del líder socialista catalán.

Eduard Rivas, una de las personas de más confianza de Illa, fue alcalde de Esparraguera hasta agosto de 2024, cuando aceptó la oferta del primer secretario del PSC y presidente de la Generalidad de asumir las funciones de jefe de gabinete. Rivas llevaba entonces nueve años como primer edil de la localidad, en la comarca del Bajo Llobregat.

El pasado mes de enero le fue confiscado el teléfono móvil en el marco de una operación de entrada y registro en dependencias municipales. El exalcalde y jefe de gabinete de Illa fue localizado en la calle y tuvo que entregar el móvil a los Mossos d'Esquadra, que disponían de una orden judicial. En cuanto al registro, los agentes requirieron los contratos del Ayuntamiento con la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), que ofrece trabajo a personas con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión, según ha avanzado El Periódico de Catalunya.

El juez investiga si en los años 2022, 2023 y 2024 (siendo alcalde Rivas) se desviaron fondos públicos a gastos privados de directivos de la mencionada fundación, encargada de la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos en Esparraguera y otras poblaciones de la provincia de Barcelona.

El teléfono de Rivas permanece en poder de los Mossos desde el pasado 15 de enero. Está pendiente el volcado de la información del terminal. Los Mossos alegan que la tardanza se debe al colapso en los servicios informáticos del cuerpo policial.

Fuentes de la Generalidad aseguran que Illa mantiene su plena confianza en Rivas y que no piensa prescindir de sus servicios a pesar de su condición de investigado, lo que antes se conocía como imputado.

En un mensaje en la red social X, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha manifestado: Koldo, Salazar, Chili y ahora esto...lo que está claro es que Salvador Illa debería elegir mejores compañías...