Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el caso Mascarillas, el de Begoña Gómez, la Kitchen.

Europa preocupada por la corrupción de España

Uno se acerca al kiosco o accede a un digital y lo primero que ve en portada es una noticia sobre corrupción: el caso Mascarillas, el de Begoña Gómez, la Kitchen. Por eso "El Consejo de Europa pide al Gobierno un plan anticorrupción ya". Es uno de los titulares de portada de ABC que señala, además, que Bruselas considera que ese Plan es "de urgente necesidad", dice estar "enormemente preocupado" por los ataques a los jueces e incluye el caso de la esposa del presidente del Gobierno. Sobre la causa que afecta a la esposa del presidente del Gobierno hay novedades: la acusación popular —que Bolaños quiere eliminar— pide para ella 24 años de prisión por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Para su asistente Cristina Álvarez pide 22 años y para el empresario Juan Carlos Barrabés —que se habría beneficiado de contratos con la Administración tras obtener cartas de recomendación firmadas por Gómez como gratificación por ayudarle a crear la famosa cátedra de la Universidad Complutense— piden 6 años. Hazte Oír ha presentado una lista de testigos a los que quiere interrogar durante el juicio. Y el listado "compromete a la élite política y económica", dice El Mundo. Pretenden que se pasen por la Sala —ante el jurado popular— Sánchez, Bolaños, Iván Redondo, los responsables de empresas como Telefónica, Indra o Endesa y de la universidad, entre ellos el rector.

Día grande en el Tribunal Supremo: comparece Javier Hidalgo

El ex consejero delegado de Globalia era –o es– muy amigo de Víctor de Aldama y deberá declarar como testigo de los supuestos sobornos del comisionista para lograr contratos públicos y es posible que también le pregunten por el rescate de Air Europa. Hidalgo es conocido por los mensajes en los que Aldama le transmitía a Koldo su nerviosismo por saber si el Gobierno iba a rescatar la aerolínea. En los mensajes interceptados por la UCO, Aldama contaba que Javier "estaba muy jodido" y que "acababa de llamar a Begoña", a la que había conocido en las famosas "noches de San Petersburgo".

Hoy publica El Debate que el rescate de la compañía —por importe de 475 millones de euros— se canalizó a través de una sociedad constituida apenas un año antes de la operación y con un capital de tan solo 3.000 euros. Quizá le pregunten por esto también. Y por esta otra noticia de El Español: "Air Europa pidió a Koldo que Ábalos intercediera para defender sus intereses en Barajas ante AENA". La aerolínea quería que Ábalos presionara para lograr un traslado a la T4, un cambio de terminal que le ahorraría muchos costes.

En esta causa también ha declarado Armengol por escrito y como testigo, pero ahora, tras conocerse el último informe de la UCO, lo tienen en Libertad Digital, Koldo García solicita que vuelva a hacerlo porque entiende que se ha generado una "contradicción" entre lo que dijo y lo que refleja el informe.

Aldama dispuesto a "cantar"

Cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que Víctor de Aldama está preparando una "declaración demoledora" contra el Gobierno de Sánchez en el juicio sobre la trama Koldo. Su entorno asegura que va a explicar cómo la organización criminal estaba integrada en el Ejecutivo. Está previsto que comparezca el miércoles de la próxima —el mismo día que Koldo y Ábalos— en una declaración que podría extenderse durante la mañana y la tarde, porque va a responder a todas las partes y que sus palabras pueden ser definitivas para las posibles condenas al exministro y a quien fuera su asesor. Dice Miguel Ángel que, entre otras cosas, Aldama tiene previsto desmontar el testimonio de Carmen Pano sobre las bolsas con dinero que dijo haber llevado a Ferraz.

¿Mintió Montero en la comisión de la SEPI?

Es posible que mintiese o que ocultase información, según lo que publica hoy El Mundo. Desvelan la carta que acredita que Aldama ofreció a la SEPI una gran operación inmobiliaria de 250 millones, de la que Montero dice no tener constancia. La carta existe y en ella se acredita que el comisionista llevó a la SEPI una oferta de Hong Kong por su cuartel general aunque no llegó a fructificar. En cualquier caso también mintió Santos Cerdán sobre su relación con Koldo García y la Audiencia de Madrid se acogió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual una persona que testifica sabiendo que puede ser investigada en el futuro, porque prevalece el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Y otra que habría mentido sería Reyes Maroto porque según OKDIARIO la UCO ha hallado nuevos WhatsApps que desvelan una reunión de la exministra con Aldama.

Bárcenas calienta la declaración de Rajoy

El expresidente declara el jueves como testigo, y ayer, el extesorero del PP declaró como perjudicado de la operación Kitchen dejando muchos titulares. Portada de El País: "Bárcenas apunta al PP de Rajoy: "El caso empieza en el partido", que después escaló al Ministerio del Interior. Explicó que tenía una grabación en la que le explicaba a Rajoy la contabilidad B del partido y que la reacción de Mariano fue destruir el documento. Según su versión, cuando estaba en Soto del Real le pagó a un interno para que destruyese el audio que guardaba en la nube, el otro —en formato USB— estaba en el estudio de su esposa Rosalía Iglesias porque era su compromiso. El preso fue detenido durante un permiso y nunca más supo de él pero cree que hizo su trabajo porque cuando recuperó la libertad ese documento sonoro ya no estaba.

Sobre el otro, el que estaba en el despacho de su mujer, aseguró que alguien se lo llevó. Dice Ignacio Camacho en ABC que "ni Bárcenas crucificará a Mariano ni Ábalos, Cerdán o Koldo señalarán a Pedro" porque "la corrupción funciona bajo un código de silencio. Un compromiso de lealtades mutuas que exige guardar algunos secretos".

Caos ante la regulación masiva

La imagen de portada de ABC, colas con decenas de inmigrantes aguardando su turno en el recinto ferial de Hospitalet de Llobregat, para tramitar su legalización, lo evidencia. Titulan "Los municipios colapsan por la regularización: "Es insostenible". Los ayuntamientos desbordados denuncian que el Gobierno no les ha dotado de los medios para tramitar las miles de solicitudes que están recibiendo. El mismo patrón que vimos con los menas: "más competencias sin ayudas económicas". OKDIARIO ha hablado con el SUP, el sindicato policial, que alerta de que ya han visto a inmigrantes con 100 detenciones que obtienen los papeles.