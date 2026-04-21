Felipe González saca los colores al Gobierno de Sánchez alabando a María Corina

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Felipe González: "La lucha por la libertad no tiene color político"

Felipe González se desmarca del desprecio del PSOE y del Gobierno, alabando la labor de María Corina Machado. Durante un acto conjunto en la capital, el expresidente ha reiterado su posición a favor de la líder opositora, subrayando su proyecto por la libertad de Venezuela sin pedir nada a cambio y sacrificando todo a nivel personal. González ha resaltado que esta lucha por la libertad no tiene color político y por eso ha exigido un calendario electoral claro, con unas elecciones limpias con garantías, así como la vuelta al país de la dirigente venezolana.

El archivo de la declaración de Begoña

Una de las acusaciones populares del caso Begoña Gómez, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Consideran que tras la llegada de Sánchez a la presidencia, Begoña Gómez dio un giro radical a su carrera profesional para beneficiarse de las personas y las oportunidades a las que podía acceder gracias a la posición de su marido.

También reclaman 22 años de cárcel para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés. La defensa de la mujer del presidente pide que se anule su procesamiento.

Bárcenas: "Subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad"

Luis Bárcenas asegura en su declaración como testigo en el caso Kitchen que una de las grabaciones con Mariano Rajoy contenía información sobre el saldo de las cuentas del PP. El extesorero de la formación insiste en que mantuvo una conversación con el entonces líder de los populares en su despacho de Génova al que entregó la última hoja de los movimientos, que terminaron, dice, destruidos. También ha recalcado que pidió a un experto informático que borrase los audios que tenía en la nube e incluso ha señalado que el ex comisario Villarejo podría haber tenido acceso a la documentación sobre el caso Gürtel.

Saiz sobre la expulsión de inmigrantes con antecedentes, el vídeo rescatado de hace unos años

Así hablaba Elma Saiz sobre la expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. En una entrevista en Navarra Televisión la actual ministra portavoz abordaba temas de inmigración llegando a utilizar términos como el de "extranjero delincuente". Unas palabras que contrastan con su defensa actual y su apuesta por la regularización de inmigrantes. En ese vídeo rescatado de hace varios años, Saiz defiende la expulsión de ilegales que delinquen asegurando que sobre ellos debe caer todo el peso de la ley.

Starmer se niega a dimitir pero admite su error con Mandelson

En Reino Unido, Keir Starmer se niega a dimitir aunque admite su error con el nombramiento de Peter Mandelson, vinculado al caso Epstein, como embajador en EEUU. El primer ministro insiste en que debió ser informado y culpa al Ministerio de Exteriores de no chequear los antecedentes del diplomático. Durante su intervención en el Parlamento británico, Starmer ha asegurado que fue "víctima de un error" y que cuando se conocieron los hechos se siguieron todos los protocolos y se tomaron todas las medidas necesarias.

La cornada de Morante

Morante de la Puebla sufre una cornada muy grave durante su último toro en la Feria de Sevilla. El torero fue alcanzado cuando trataba de fijar al animal con el capote, llevándose una cornada en la parte posterior del tercio superior del glúteo izquierdo. Morante ha sido sometido a una operación de más de dos horas en la enfermería de la plaza.

Ahora permanece en el Hospital Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. Según los médicos habrá que esperar más de una semana para ver cómo evoluciona la herida.

María Corina en la Puerta del Sol (Madrid) y su entrevista en esRadio

Y hoy recibimos en este programa a María Corina Machado. A partir de las 08:30, Federico Jiménez Losantos entrevistará en directo a la líder opositora.

🔴 #DIRECTO | María Corina Machado (@MariaCorinaYA), líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, llega a @esRadio para su entrevista con Federico Jiménez Losantos en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/h7ZT0b7b2H — esRadio (@esRadio) April 21, 2026

Una entrevista que no se pueden perder y que podrán seguir en los canales oficiales de esta casa. A las 08:30 de la mañana, María Corina Machado en esRadio.