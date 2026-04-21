Javier Hidalgo señala a Calviño y Montero por el rescate a Air Europa: "Quien más intervino fue Economía y la SEPI"

El exconsejero de Air Europa e hijo del expropietario de la compañía, Javier Hidalgo, ha señalado a las responsables de los Ministerios de Economía y Hacienda durante la pandemia, Nadia Calviño y María Jesús Montero, al ser preguntado por el rescate de Air Europa.

La aerolínea recibió un rescate de 475 millones de euros durante la pandemia después de que Hidalgo confiase en el empresario Víctor de Aldama y en sus contactos en el Gobierno de Pedro Sánchez, entre los que destacaban el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El rescate fue otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda.

El empresario ha explicado durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo en el marco del juicio a la trama Koldo que "quien más intervino en el préstamo fue Economía —el Ministerio— y la SEPI". De esta forma, Hidalgo ha señalado directamente a organismos dependientes de las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero. De esta última dependía en última instancia la SEPI, que, además, no contaba con presidente en ese preciso instante, ya que Vicente Fernández se vio obligado a dimitir por su vinculación a un supuesto caso de corrupción.

En este sentido, ha asegurado en sede judicial que el empresario Víctor de Aldama —que cobraba 10.000 euros mensuales de Air Europa— también tenía contacto con dirigentes de otros ministerios; entre ellos, según ha especificado, el de Economía. Asimismo, ha negado la nota de prensa que publicó el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos posicionándose a favor de que se produjera el rescate. Algo que le habría valido para tranquilizar a los inversores de la aerolínea. La nota de prensa se encuentra recogida en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "El único comunicado oficial que tiene la compañía es el 9 de septiembre por parte de la SEPI", ha subrayado el empresario.

En este contexto, ha aseverado que, para Air Europa, "lo único importante" era el comunicado de la SEPI que certificaba que el rescate estaba en marcha. Aun así, ha negado cualquier tipo de contraprestación a la trama por el rescate. De hecho, al contrario de lo que declaró también en calidad de testigo en el Tribunal Supremo la hija de Carmen Pano, Leonor González, Hidalgo ha negado que pagase 500.000 euros a la trama por su intermediación en el rescate. Este dinero, según González, fue recogido en casa del propio Hidalgo por Aldama y Koldo García.

De la misma forma, ha subrayado que "todo —lo referente al rescate— ha ido por el cauce legal" al ser interrogado acerca de la posible participación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Zapatero y la deuda de Venezuela

Sí que ha reconocido, por el contrario, que Aldama trabajaba como conseguidor para Air Europa y que este, entre otras operaciones, intentó que el régimen bolivariano de Venezuela devolviese los 200 millones de dólares que le debe a Globalia. Según ha asegurado, Aldama llegó a negociar contraprestaciones en especie para la compañía de los Hidalgo. Entre ellas, se habló de un aeropuerto venezolano y del pago de la misma en criptomonedas. Sin embargo, al ser interrogado acerca de si el pago se pudo haber realizado por medio de petróleo venezolano de Pdvsa, Hidalgo ha respondido escueto: "No recuerdo".

Al respecto de la posible intermediación anterior para cobrar esta misma deuda por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Hidalgo ha espetado que "no le consta". Según ha subrayado, se "ofreció mucha gente" antes que Aldama para cobrar la deuda.

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