La juez imputa a un tercer alto cargo de Costas por la tragedia de El Bocal en Santander

La investigación por el derrumbe de la pasarela de la senda costera de El Bocal, en Santander, que provocó seis fallecidos y dejó a una mujer gravemente herida, sigue ampliándose. La magistrada instructora ha acordado imputar a quien fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria hasta mayo de 2023, elevando a tres los responsables bajo investigación.

En el auto, difundido por el tribunal, la juez atribuye a este funcionario una responsabilidad directa sobre el estado de la infraestructura. Señala que "ostentó una posición de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela" y que debía "promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias".

La resolución se apoya en el informe pericial judicial, que describe una falta prolongada de control sobre la estructura. Según recoge el texto, "la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura", una situación que habría derivado en el colapso.

Infraestructura sin control durante años

El nuevo investigado se suma al actual jefe del mismo servicio y al responsable de la Demarcación de Costas, quien además dirigió las obras de construcción de la senda en 2014. Para la magistrada, la inacción de los distintos responsables pudo ser determinante. En este sentido, sostiene que "con su conducta omisiva cada responsable de la Jefatura de Obras pudo contribuir, concausalmente, al mantenimiento del riesgo no controlado que desembocó en el fatal resultado".

El auto describe un escenario de abandono prolongado. La pasarela permaneció abierta al público sin restricciones y, siempre según la pericial, sin controles ni mantenimiento desde su construcción. A ello se suma el uso de materiales que podrían no ser adecuados para un entorno costero, especialmente en los elementos metálicos de soporte.

"La ausencia total de inspecciones presumiblemente impidió detectar deterioros estructurales", subraya la juez, que añade que las intervenciones realizadas fueron "tardías y parciales", al centrarse en la madera y no en otros componentes esenciales.

A la vista de estos indicios, la instructora aprecia la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones graves. Además, ha ordenado que la única superviviente sea examinada por un médico forense para determinar el alcance de sus lesiones.

Citas judiciales fijadas para mayo

Los tres investigados están citados a declarar el próximo 15 de mayo, jornada en la que también se practicarán las pruebas periciales. La magistrada ha autorizado nuevas inspecciones en el lugar del siniestro por parte de los expertos, cuyos informes deberán entregarse con antelación suficiente para su análisis por todas las partes.

Por otro lado, la juez ha rechazado imputar al ingeniero que firmó el diseño de las pasarelas, como solicitaba el Ayuntamiento de Santander. Considera que su intervención se limitó a un proyecto parcial integrado en el conjunto de la obra, validado por el director, que sí figura como investigado.

Finalmente, el juzgado ha requerido a la Policía Local que detalle las actuaciones realizadas tras la llamada al 112 efectuada el día previo al accidente, cuando un vecino alertó del estado de la pasarela. Se pide concretar cuántos avisos movilizaron patrullas o agentes de movilidad y en cuáles no se activó ningún recurso, un aspecto que podría resultar clave para determinar si hubo advertencias previas desatendidas.