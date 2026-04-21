La secretaria de Ábalos confirma que Jésica acudió a 13 viajes oficiales del Ministerio

La secretaria de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Ana María Aranda Jaraices, ha certificado en su declaración en calidad de testigo en el juicio a la trama Koldo que Jésica Rodríguez acompañó al entonces ministro hasta en 13 viajes oficiales.

La prostituta de Ábalos mantuvo una relación duradera con él mientras vivía en un piso pagado por la trama Koldo ubicado en la madrileña Plaza de España. Diversos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvelados por Libertad Digital ya habían revelado la presencia de Jésica en algunos viajes oficiales del exministro de Transportes.

Ana María Aranda ha certificado que ha "cotejado" en las últimas semanas su etapa como secretaria de Ábalos para estar preparada para su declaración. Así, ha confirmado que Jésica viajó en hasta 13 ocasiones en los que Ábalos se desplazó para cumplir su agenda ministerial: "Nos pusimos a cotejar y comprobamos que en 13 de los 293 viajes oficiales, Jésica Rodríguez acompañó al ministro".

Al ser preguntada acerca de quién pagaba los viajes de Jésica, ha asegurado que ella realizaba el trámite con una tarjeta de crédito que le otorgaba Koldo García. La tarjeta, según ha dicho, estaba a nombre del exasesor ministerial. Ana María Aranda ha explicado que trabajaba para el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso hasta la moción de censura. Al llegar el PSOE al poder, ocupó el puesto de secretaria del ministro actual, cargo que sigue ejerciendo actualmente bajo las órdenes de Óscar Puente.

Asimismo, ha certificado que ella no registraba las visitas del empresario Víctor de Aldama al Ministerio –realizando una excepción respecto a la inmensa mayoría de visitas—, pero que este acudía a menudo para reunirse con Koldo García. Además, ha certificado que este subía por el ascensor de autoridades, teniendo así, paso preferente al Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.

La secretaria de Ábalos también ha revelado que Aldama mantuvo tres reuniones oficiales en el Ministerio de Transportes. La primera con el gobernador de Oaxaca (Méjico) y dos con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo. Precisamente, Hidalgo comparece este mismo martes como testigo en el juicio.

El jefe de Gabinete de Maroto

Por su parte, el exjefe de gabinete de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria ha asegurado que no conocía a Aldama para después reconocer que sí que tenía agendada una reunión con él y "un promotor musical". Según ha dicho haciendo referencia a sus notas –ya que asevera que no recuerda la reunión— esta era para obtener una subvención para el promotor.

En este contexto, ha reconocido una reunión en diciembre de 2020 con los integrantes de la trama Hidrocarburos para tratar la licencia a la empresa Villafuel. Según ha asegurado, Koldo García estuvo al comienzo de la reunión, pero después salió de la sala; aun así, no recuerda que este le preguntase posteriormente por la reunión. Díaz Bidart les habría trasladado que tenían que acudir a la Secretaría de Estado de Energía.

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