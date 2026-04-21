María Corina agradece a Federico la labor de esRadio: "Habéis sido los primeros"

María Corina Machado ha llegado a los estudios de esRadio y lo primero que ha hecho ha sido agradecer a Federico Jiménez Losantos el apoyo de esRadio y Libertad Digital a su causa. "Habéis sido los primeros", ha dicho.

"En primer lugar quiero darle las gracias a esta nación". También ha agradecido a Federico Jiménez Losantos la "confianza". "Nuestros hijos lo estudiarán", ha afirmado.

En octubre del año pasado fue galardonada con el Premio Libertad 2025 por su defensa de la democracia en Venezuela y ese mismo mes se dio a conocer su nombramiento como Premio Nobel de la Paz 2025.

A continuación, la opositora y Premio Nobel de la Paz se ha puesto a relatar el horror que vivió el pueblo venezolano bajo la dictadura chavista. María Corina Machado ha recordado que el régimen "es mucho peor que una dictadura convencional", pues se ha apoyado en "narcos, en la dictadura cubana y se ha apoyado en estructuras criminales", así como el "tráfico de oro y tráfico de todo tipo, como armas y personas". "La legitimidad del suceso del 3 de enero se basa en el pueblo venezolano". "Demostramos con acta en mano que el 70%, o mucho más, queríamos vivir en democracia", ha defendido.