Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo analizan con Federico Jiménez Losantos en las noticias de las 7 de Es la Mañana de Federico, en esRadio, la reanudación del juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo y otras noticias de la jornada.

Este martes está prevista la declaración de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, y Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil apartado de sus funciones que cobraba una cantidad fija a cambio de dar protección a la red corrupta en sus comunicaciones.

Tal y como les contamos en Libertad Digital, Víctor de Aldama prepara su declaración prevista para el 29 de abril y avanza que hará "una declaración demoledora" que explicará cómo la "organización criminal estaba integrada en el Gobierno".

Las fuentes consultadas aseguran que la declaración de Aldama será determinante; el comisionista se juega su posible entrada en prisión en un contexto en el que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, trata de dinamitar el pacto de este con la Fiscalía Anticorrupción.

Por otro lado, respecto al proceso que se sigue contra Begoña Gómez; las acusaciones populares piden 24 años de prisión, además reclaman medidas cautelares por el "alto riesgo de fuga".

Los letrados de Hazte Oír que unifican a todas las acusaciones personadas en el proceso atribuyen a la mujer del presidente del Gobierno cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

La acusación que considera que la proyección institucional de Begoña y su capacidad de influir cambió desde la llegada de su marido a Moncloa dando "un giro radical" a su carrera, pide la declaración como testigos de Sánchez, Bolaños, Murtra y Pallete.

¡Sorpresa! M.R. era Rajoy

Cinco horas ha durado la declaración de Luis Bárcenas en la sede de la Audiencia Nacional. El ex-tesorero del PP señala a la antigua cúpula del partido y, en concreto, a su ex-presidente Mariano Rajoy. Dice Bárcenas que fue en el partido donde comenzó el caso al que luego dieron traslado al Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz a la cabeza. Bárcenas insiste en que hicieron desaparecer unas grabaciones con Rajoy sobre la caja B del PP que él había guardado y que pretendía poner a resguardo a través de un ex-presidiario que salió de permiso. Mariano Rajoy declarará como testigo el jueves.

La actual dirección del PP se desentiende

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se desentiende de lo sucedido en Génova 13 hace años. Dice el cargo del PP que confía en la justicia. Desde Vox se mostró muy crítico su portavoz, José Antonio Fuster, que pidió una reacción de la actual dirección del PP. La socialista Montse Míguez, por su parte, comparó la Kitchen con el Watergate.