Un notario admite que "no puedo acreditar" que los SMS de Francisco Martínez los mandó Fernández Díaz

Alberto Vela, uno de los notarios al que acudió el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez para registrar supuestos SMS del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha señalado en el juicio de la operación Kitchen que no pudo comprobar la autenticidad de los mensajes. "Yo nunca puedo acreditar esa procedencia", ha señalado el notario.

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

El notario ha declarado que tenía una relación de amistad con Francisco Martínez y que este acudió desde Madrid hasta Mahón, en las Islas Baleares, para verle y de paso plasmar una serie de mensajes en un acta notarial.

Vela ha precisado durante su turno de palabra que su labor fue únicamente la de reflejar por escrito unas serie de mensajes que Francisco Martínez quería que figurasen en acta. El notario ha respondido a preguntas de la Fiscalía que él no tiene medios técnicos para comprobar que efectivamente esos mensajes fuesen enviados por Jorge Fernández Díaz.

"En el acta de presencia no nos podemos extender sobre hechos cuya constancia requieran conocimientos periciales. Yo solo lo que puedo hacer es dejar constancia en el acta es lo que veo y percibo por mis sentidos. Y lo único que puedo percibir es: cojo el terminal, veo quien es el contacto y veo que en la lista de los mensajes, y a instancias del requirente, […] dejo constancia de ellos", ha declarado Vela.

Posteriormente, el notario ha señalado a modo de resumen y ante las preguntas de la defensa de Jorge Fernández Díaz que de lo que da fe no es de que esos mensajes se hayan cruzado sino de lo que Martínez manifiesta. "Es así, y en el terminal, en el número que aparece es el de Jorge Fernández Diaz pero yo nunca puedo acreditar esa procedencia", ha precisado Vela.

La semana pasada el otro notario que fue citado declaró en similares términos que no pudo comprobar que esos mensajes fueran auténticos porque "no hay prueba".

Fondos reservados

Tambien ha intervenido esta tarde un miembro de la Policía que estaba a cargo del servicio de coordinación de Inteligencia dentro de la Dirección Adjunta Operativa que ha sido preguntado durante su turno cómo funcionaba el sistema GATI. El testigo ha explicado que el objetivo de esta plataforma era volcar la información recabada en ella y poder saber si otra unidad de la Policía Nacional se encontraba investigando la misma información.

Durante la sesión de la tarde ha intervenido un responsable de gestionar fondos reservados. A preguntas de la Abogacía del Estado y de la defensa de Eugenio Pino, este responsable ha señalado que Villarejo no le pidió disponer de estos fondos.