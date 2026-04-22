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Gran enfado de Juan Iglesias tras el Real Sociedad - Getafe: "Esos son los valores que tienen aquí"
Las palabras de Juan Iglesias al finalizar el encuentro.
22/4/2026 - 22:41
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