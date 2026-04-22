Armengol salta contra Tellado por sacar sus mensajes a Koldo: "No hay nada más cobarde"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha utilizado su rifirrafe con Félix Bolaños para hablar de la difícil situación en que ha quedado Francina Armengol tras el informe de la UCO que acredita su relación con la trama corrupta Koldo-Ábalos y que ella ha negado, incluso en sede parlamentaria, reiteradamente.

Tras mofarse del ministro de Justicia por quedarse sin vicepresidencia en la última remodelación de Sánchez pese a sus "trabajitos" para él ("es otro juguete roto a la espera de conocer el matadero electoral al que le van a condenar", ha dicho), Tellado ha mencionado a la presidenta del Congreso: "Usted sabe igual que yo que Armengol no debería estar sentada allí desde hace mucho tiempo". "Lleva dos años mintiendo en sede parlamentaria, en sede judicial, ha mentido incluso ante el Tribunal Supremo" y "sabe que eso es delito", ha dicho el popular incidiendo en que como presidenta de Baleares "le abrió las puertas a una trama corrupta".

Armengol, que tuvo que acallar las protestas de la bancada socialista, replicó al diputado popular cuando éste acabó su intervención. "Le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse", dijo en alusión a su condición de presidenta del Congreso. Los socialistas le dedicaron un gran aplauso.

Tellado, mientras, puso los mensajes intercambiados entre Armengol y Koldo, "algunos cariñosos", como ejemplo de que el PSOE "tiene un problema con toda la Justicia". "No son un Gobierno, son una organización criminal: entréguense a la justicia".