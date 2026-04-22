El abogado Javier Iglesias se escuda en el "secreto profesional" para no declarar en el juicio de la operación Kitchen

El abogado Javier Iglesias se ha negado a declarar en el juicio de la operación Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional apoyándose en el "secreto profesional". "No pienso contestar a una sola pregunta que se me haga", ha señalado el abogado.

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

Iglesias ha sido el segundo testigo de la jornada y nada más ser preguntado por la acusación del Partido Socialista se ha negado a responder. La juez Teresa Palacios, ante las dudas del alcance del secreto profesional al que ha aludido Iglesias, ha tomado la decisión de suspender su declaración.

El letrado entiende que la ley le ampara porque "yo he sido abogado de la esposa del señor Villarejo. Porque el señor Villarejo es letrado en ejercicio y porque cualquier conversación que yo haya tenido con un letrado en ejercicio y cualquier hecho o noticia que yo haya conocido a través de un letrado o de cualquier otra persona es secreto".

Por otro lado, quien sí ha declarado durante la sesión de la tarde ha sido el empresario y exmarido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro. La juez, que le ha recordado que ha estado investigado en la causa, ha protagonizado un debate con la acusación del PSOE sobre las preguntas que esta le estaba haciendo al testigo.

El empresario ha reconocido una relación con el comisario José Manuel Villarejo de carácter personal y que este le manifestó su intención de conocer a su mujer. López del Hierro ha señalado que efectivamente en un momento se produjo esa reunión de presentación.

De igual manera, el exmarido de Cospedal ha manifestado que con el paso de los años ha seguido manteniendo conversaciones fluidas con Villarejo pero desconoce si ha seguido manteniendo relación con la que fuera su mujer.

Ante las preguntas del PSOE López del Hierro ha negado conocer a Sergio Ríos al margen de las informaciones publicadas en prensa y sobre Andrés Gómez Gordo ha señalado que sí que le conocía porque se lo ha "tropezado" en alguna ocasión en algún evento relacionado con su exmujer.

Iglesias "vino a amenazarme"

Sobre Javier Iglesias se pronunció Luis Bárcenas durante su declaración este lunes. "Con Javier Iglesias me he reunido en varias ocasiones, tres que yo recuerde, incluso una prácticamente nada más entrar en Soto del Real en la que vino a amenazarme si iba a declarar el día 15, como efectivamente hice, con que mi mujer entraría en prisión si se me ocurría declarar en el sentido en el que declaré".

Según el testimonio del extesorero, antes de entrar en prisión tambien se reunió con él en febrero de 2013 en su despacho y allí le propuso que "modifique los papeles, que cambie los conceptos y las cantidades con la misma letra y el mismo formato de documento para que una vez hecha esa modificación dar a la prensa esos papeles y crear la incertidumbre de cuales de los papeles son falsos o ciertos o si todos los papeles son una manipulación y que no obedecen a nada real".